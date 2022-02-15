涉強暴13名女學生 印尼狼師遭判終身監禁

（法新社印尼萬隆市15日電） 印尼一名伊斯蘭寄宿學校教師近5年來性侵10餘名少女，今天遭印尼法院判處終身監禁。此案也引起全國對宗教寄宿學校性侵案件的關注。

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西爪哇省萬隆（Bandung）地區法院認定，36歲教師亨利（Herry Wirawan）強暴13名未成年女學生，其中8人因此懷孕。

這起案件於去年曝光，當時一名受害女學生的家人報警指控亨利強暴他們的女兒，並導致受害人懷孕。 審判期間，外界發現，受到亨利性侵的少女中，有許多來自貧困家庭，必須仰賴獎學金才能上學。

法院表示，此案受害者賠償金將由政府負責支付。

印尼兒童保護委員會（Child Protection Commission）主席形容，今天的判決象徵「替受害者伸張正義」。 不過，一名受害者家屬告訴法新社，他對於亨利沒有遭判更嚴厲的刑罰，感到「非常失望」，他還警告，寬容的應對方式會讓其他施虐者更加膽大妄為。

「我們只能靠至高無上的法官━━神來懲罰他。我們只能祈禱，因為法官沒辦法撫慰我們的傷害和痛苦。」

印尼境內有超過2萬5000所伊斯蘭寄宿學校，這些學校被稱為「習經學校」（pesantren），共有近500萬名學生。

萬隆狼師案引起社會對校園性侵問題的關注。去年向兒童保護委員會通報的18起案件中，有14起發生在習經學校。

去年，南蘇門答臘（South Sumatra）1所寄宿學校的2名教師因在1年內性侵26名男學生，而被警方逮捕；2020年，東爪哇的一名寄宿學校教師也因性侵15名女學生，遭處15年有期徒刑。

總統佐科威（Joko Widodo）上月呼籲國會通過「消除性暴力」法案，該法案旨在打擊性犯罪並為受害者伸張正義，包括婚內強暴。

事實上，該法案早於2016年完成起草，此後伊斯蘭團體批評它鼓勵濫交，保守議員則呼籲將婚外性行為和LGBT同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT+）關係列入犯罪。

© 2022 AFP