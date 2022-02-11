涉藐視總統文件保存 川普打包15箱還疑用馬桶衝

（法新社華盛頓10日電） 據「紐約時報」記者出書爆料和美媒報導，美國前總統川普涉嫌藐視保存總統文件法律的行徑愈來愈多，也更加令人匪夷所思，例如撕毀文件、丟進馬桶衝掉，或運往佛羅里達州。 川普打破許多前人遵循的總統禮儀規範，是他吸引共和黨支持者的民粹步數之一。但據說現在負責保存總統紀錄的國家檔案局想要徹底調查川普，包括他任內撕毀白宮文件的習慣和其他事情。

廣告 繼續瀏覽後續

「華盛頓郵報」報導，國家檔案局請求司法部針對川普的行為展開調查。國家檔案局7日證實已從川普位於佛州的私人莊園海湖俱樂部（Mar-a-Lago）取回15箱文件，川普是在爭取連任失利後，帶着這些文件離開華府。

華郵今天引述匿名消息人士的說法報導，這些文件包含標示為最高機密的高度機密文件，僅少數獲得必要許可的人才能閱覽。

據說，被帶到海湖俱樂部的白宮文件中，還有川普與北韓領導人金正恩的官方通訊內容，川普當時稱之為「情書」；此外還有前總統歐巴馬卸任前在橢圓形辦公室留給川普的一封信。

美國新聞網站Axios報導，一本細述川普執政時期的新書宣稱，白宮的馬桶曾在有人試圖衝掉辦公室文件後堵塞。

主跑白宮線的紐時記者哈柏曼（Maggie Haberman）即將推出新書「大騙子」（Confidence Man，暫譯），根據Axios獨家預覽的內容，哈柏曼提到「白宮官邸職員不時會發現馬桶被一團印刷紙張堵住，認為總統用馬桶衝掉紙張」。

© 2022 AFP