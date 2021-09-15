涉詐工會健保 紐約黑手黨家族首領落網

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約14日電） 美國檢方聲稱，紐約哥倫布犯罪家族成員密謀20年，滲透掌控一個建築工會與其有利可圖的員工健保計畫，威脅訴諸暴力、施壓勞工。哥倫布家族犯罪首領與數名成員今天落網。

這起訴訟是在紐約東區聯邦地區法院提出，指控哥倫布家族（Colombo）10名成員犯下多項罪行，包括勒索與洗錢等。

聯邦調查局（FBI）官員德里斯科（Michael Driscoll）在聲明中說：「紐約犯罪家族中的底層依舊活躍。」

檢方說，共有14人遭到起訴，包括87歲號稱是哥倫布家族老闆的魯索（Andrew "Mush" Russo）、他的83歲二把手卡斯特拉佐（Benjamin Castellazzo）與顧問迪馬特奧（Ralph DiMatteo），他們各自面臨最高20年徒刑。

魯索與卡斯特拉佐是在今天落網，今天稍晚將透過線上程序在布魯克林法院被傳訊。檢方表示，迪馬特奧依舊在逃。

他們遭控滲透並控制一個工會，包括將黑手伸入工會的健康保險基金。 哥倫布家族是紐約義大利黑手黨五大家族之一，另4個是吉諾維斯家族（Genovese）、盧切斯家族（Lucchese）、甘比諾家族（Gambino）與柏納諾家族（Bonanno）。

© 2021 AFP