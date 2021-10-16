涉誤導737MAX認證遭起訴 前試飛員稱己代罪羔羊

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（中央社紐約15日法新電）前波音試飛員佛克納（Mark Forkner）涉於737 MAX型客機適航認證期間誤導航空監管機關遭起訴。他今天喊冤稱不應拿他為兩起慘重失事祭旗。

佛克納的律師發表聲明說：「這場悲劇應找出真相而非代罪羔羊。」佛克納領導737 MAX客機飛行技術團隊當初代表波音公司（Boeing）應對美國聯邦航空總署（FAA）。

司法部昨天以欺詐罪起訴現年49歲的佛克納，指控他在737 MAX認證期間誤導航空監管機關。這也是兩起空難以來的首宗司法起訴案件。

佛克納透過律師葛耶格（David Gerger）發表聲明說：「如果政府將此案提交審判，真相將會是佛克納並未造就這場悲劇，他沒有說謊，也不應受到控罪。」

愛女死於2019年衣航空難的婦人米勒羅（Nadia Millero）說：「佛克納只是替死鬼，他和波音公司都得為MAX飛機失事負責。」

她說：「檢方可以、也應該找到其他該對飛機失事負責的人。在737 MAX空難中失去家人的每個家庭都有相同感受：波音公司的高層和董事會都該去坐牢。」（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP