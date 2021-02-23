涉走私毒品 墨毒梟古茲曼妻子美國遭逮捕

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（法新社華盛頓22日電） 美國司法部表示，有關當局今天在華盛頓外的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）逮捕墨西哥毒梟「矮子」古茲曼的妻子柯羅奈爾。

美國司法部表示，31歲的柯羅奈爾（Emma Coronel Aispuro）面臨一項密謀走私古柯礆、甲基安非他命、海洛因與大麻至美的罪名。

柯羅奈爾的丈夫「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）是墨西哥最惡名昭彰的販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）首腦，他2017年被引渡到美國，2019年7月遭判無期徒刑。

根據美國司法部，柯羅奈爾不僅參與販毒集團活動，據稱也涉及協助兩起古茲曼墨西哥逃獄計謀，包括古茲曼2015年成功脫逃的那一次。

事前沒有人知道美國當局有意逮捕柯羅奈爾。

柯羅奈爾擁有美國與墨西哥雙重國籍，替古茲曼生下一對雙胞胎，古茲曼於紐約接受審判的3個月期間，她幾乎每一天都出庭。

儘管不斷有消息直指她涉及參與古茲曼事業與逃獄行動，有關當局還是讓她自由進出。

柯羅奈爾在審判結束後說：「我只能說，我問心無愧。我雖不完美，但我覺得我是個好人，從未蓄意傷害任何人。」

她預計明天透過視訊在華盛頓聯邦地區法院出庭。

© 2021 AFP