淘汰頭號種子光芒 紅襪殺進美聯冠軍賽

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（法新社波士頓11日電） 美國職棒大聯盟MLB紅襪的赫南德茲今天在9下揮出再見高飛犧牲打，幫助球隊6比5贏球，淘汰美聯頭號種子光芒，成功殺進美聯冠軍賽。

在美聯5戰3勝制季後賽首輪以2勝1敗「聽牌」的波士頓紅襪，今天在主場迎戰坦帕灣光芒。

此役，紅襪在3下率先展開攻勢，德佛斯（Rafael Devers）的3分炮讓球隊先馳得點，維杜格（Alex Verdugo）、馬蒂內茲（J.D. Martinez）又接連敲出帶有打點的安打，紅襪單局灌進5分，取得5比0領先。

光芒5上追回1分，6上靠佛朗哥（Wander Franco）的兩分炮將比分縮小到2分差距，凱麥爾（Kevin Kiermaier）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）8上各自敲出帶有打點的安打，讓光芒扳平戰局。

兩隊8局打完以5比5僵持，9上光芒沒有得分，9下紅襪首名打者瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）安打上壘後，靠着隊友犧牲觸擊上到二壘。蕭奧（Travis Shaw）隨後揮出安打，紅襪在1出局時攻佔一、三壘，下一棒的赫南德茲（Enrique Hernandez）適時擊出左外野方向高飛犧牲打，讓紅襪1分之差驚險收下勝利。

紅襪今天贏球，以3勝1敗在系列賽勝出，接下來將爭奪美聯冠軍及世界大賽門票。紅襪在美聯冠軍賽的對手，將是休士頓太空人、芝加哥白襪系列賽的勝方。太空人、白襪系列賽第4戰因為大雨關係延期，目前太空人以2勝1敗握有「聽牌」優勢。

紅襪這次打進美聯冠軍賽，是他們2018年拿下隊史第9座世界大賽冠軍後的第一次。

© 2021 AFP