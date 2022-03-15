深圳防疫封城 紐約西德州中級原油跌破100美元

（法新社香港15日電） 紐約西德州中級原油（WTI）今天下跌超過5%，跌破每桶100美元，主因對中國經濟可能放緩的擔憂，促使投資人重新調整對需求的預期。

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西德州中級原油下跌5.7%至每桶97.13美元，北海布倫特原油（Brent）下跌6%至100.54美元。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令揮軍烏克蘭，西方國家接連祭出制裁，美國和英國相繼禁止從全球第3大產油國俄羅斯進口原油，引發市場對石油供應中斷的擔憂，西德州中級原油和布倫特原油一周多前雙雙飆漲至近14年高點。

隨着COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron快速傳播，導致全國感染人數激增，中國13日宣布科技重鎮深圳封城。人口1700萬的深圳是中國最大城市之一。

中國是全球最大原油進口國，當局實施防疫封鎖措施，打破了市場對需求的預期，與此同時，對俄、烏和平談判釋出的樂觀信號忽明忽暗，也讓市場蒙受壓力。

澳盛銀行集團（ANZ）資深商品策略分析師海恩茲（Daniel Hynes）說：「商品市場的情緒仍受到新聞標題影響，俄羅斯和烏克蘭之間的談判，為石油供應中斷影響可望減至最低帶來一線希望。」

「油價應該會面臨日益沉重的壓力。然而，這並不能反映基本面，因為俄羅斯石油變得愈來愈孤立。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

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