減碳付諸行動壓力日增 聯合國恢復視訊協商

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（法新社巴黎31日電） 在全球最大排碳國紛紛做出凈零（Net Zero）承諾後，聯合國今天將以視訊形式恢復氣候協商，為2019年來首度舉行。

名義上由聯合國氣候變遷計畫負責主持的這場會談將在德國波昂（Bonn）舉行，為非正式性質，意味着3周對話期間不會做出任何決定。

但隨着科學家不斷鄭重警告，全球暖化的步伐已勝過人類減少溫室氣體排放的最佳方案，要求一些棘手問題需取得進展的壓力也升高。

各國2018年同意遵守巴黎協定（Paris Agreement）管理各國如何實施其目標的「規章」中許多要素。

但一些問題依舊懸而未決，包括透明度、碳市場，及所有國家逐步減少其碳排量的統一時間表等規範。

2019年12月聯合國舉辦上一場氣候峰會上，各國也未能在通報氣候金融（climate finance）的全球性系統上取得共識。

世界資源研究所（World Resources Institute）副研究員卡格斯威爾（Nathan Cogswell）表示，更具透明度的協議對於「有效執行巴黎協定是重要一環，盼即將舉辦的會議能協助各方更貼近這個目標」。

卡格斯威爾指出，關鍵的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）11月將在格拉斯哥（Glasgow）舉行，會議結束前，各國若未能在重複計算溫室氣體減量的保護機制上取得共識，會「削弱全球努力對抗氣候變遷的雄心抱負」。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

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