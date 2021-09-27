減碳排壓力大 澳洲總理恐不出席聯合國氣候峰會

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（法新社雪梨27日電） 面對2050年凈零碳排目標壓力，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在今天出刊的專訪中表示，他或許不會出席11月在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候峰會。

法新社報導，澳洲煤炭出口總值高居全球第一，境內也依舊仰賴化石燃料發電，當局至今都沒有對溫室氣體減量作出具體承諾。

莫里森一向表示，只要有買家，澳洲就會持續開採、出口化石燃料。

當被問到是否出席11月的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），莫里森告訴「西澳人報」（The West Australian）說：「我們尚未作出最後決定。」

「我的意思是，這會是另一次海外出差，今年我已多次出國訪問，花了很多時間進行檢疫隔離。」

「我必須聚焦國內事務、因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。峰會舉行的時間會與澳洲疫情解封撞期，我必須處理這些互相衝突的需求。」

格拉斯哥為期12天的峰會將是2015年巴黎協商以來規模最大的氣候會議，被視為是設定各國碳排目標、減緩全球暖化的重要一步。 （譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP