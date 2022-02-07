渥太華市長宣布緊急狀態　批評卡車司機堵路擾民

（法新社渥太華6日電） 加拿大10天來出現前所未見的卡車司機示威潮，抗議政府強制接種疫苗。渥太華市長今天宣布緊急狀態，以助因應司機堵路導致市區多處癱瘓情況。渥太華市長批評這些司機沒有公德心。

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加拿大與美國自1月中旬起實施跨境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗強制令，要求往來兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗，數百名卡車司機因此組成「自由車隊」（Freedom Convoy）抗議，卻演變為反對公衛措施與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）政府的集會。

加拿大首都渥太華市長華森（Jim Watson）今天宣布緊急狀態。他在聲明中說：「（現況）顯示當前的示威活動對居民安全與維安構成嚴重危險和威脅，凸顯其他轄區和政府各級單位有必要支援。」

華森稍早形容情況「完全失控」，還說抗議群眾人數超過警察。他告訴渥太華CFRA電台：「顯然，我們寡不敵眾，我們快輸掉此戰。必須扭轉局勢，我們得取回我們的城市。」

華森稱這些卡車司機沒公德心，因為他們一直在「按喇叭、鳴笛、放煙火鞭炮，變成在開派對」。部分居民也抱怨不得安寧，且受到抗議群眾騷擾、侮辱或擋路。

然而卡車司機和支持群眾堅稱會持續抗議到防疫限制措施解除。

© 2022 AFP