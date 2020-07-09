澳大利亞宣布暫停與香港的引渡條約，並幫助香港居民在澳大利亞安家落戶

中國和澳大利亞又因香港關係緊張。澳大利亞周四宣布暫停實施與香港的引渡條約，並為居住在澳大利亞的香港居民延長簽證的期限。

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中國和澳大利亞又因香港關係緊張。

在澳大利亞和中國之間的緊張關係日益加劇的背景下，澳大利亞總理莫里森於7月9日星期四宣布，將暫停與香港的引渡條約。

法國世界報周四指出，澳洲和中國之間的關係緊張，首先是因為新冠疫情的處理，隨後就是因為香港居民的命運了。

世界報強調，在澳大利亞宣布暫停與香港的引渡條約之前，北京當局於上周出台了一項新的國家安全法，這一法律允許把在香港逮捕的嫌疑人引渡到中國大陸。

這一法律旨在鎮壓顛覆、分裂、恐怖主義和與外國勢力的勾結。 這是自1997年英國將香港移交給中國以來，香港發生的最極端的變化。親民主的鬥士們擔心香港的自由和自治受到前所未有的破壞。

在新的國安法通過後，北京立即在香港設立了國安公署，在這一新設立的機構里工作的中國情報人員負責落實北京當局強加給香港的國安法。

除了暫停與香港的引渡條約，澳大利亞總理莫里森周四還宣布了一些其他措施，以幫助香港居民在澳大利亞安家落戶，並放寬了對已經居住在澳大利亞的香港學生的移民要求。

持有臨時工作許可證的香港移民可以將工作許可延長五年，然後申請永久居留。目前有大約1萬名香港人在澳大利亞持有學生簽證或臨時工作許可證。

在莫里森之前，澳大利亞外交部發布了旅行令，建議澳大利亞公民不要前往香港。