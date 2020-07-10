美宣布特朗普任內第七次對台軍售 台總統府：堅實台灣高空防禦

美國國務院7月9日宣布批准一項總價值6.2億美元，涉及“愛國者-3” 防空導彈（Patriot Advanced Capability-3）的對台軍售案。台灣總統府10日對此表達歡迎，並指將助益台灣高空層防禦的進一步堅實。

廣告 繼續瀏覽後續

此次軍售為“愛國者-3” 防空導彈重新認證與測試的設備和技術服務，可幫助延長導彈的使用壽命。美國國務院政治軍事局發布的公告指，這項軍售案包含為台灣“愛國者-3”防空導彈更換已過期的零部件認證測試；測試與維修“愛國者-3”防空導彈，包括庫存可靠性測試；“愛國者-3”防空導彈項目與地面支持設備零組件維修與返還，以及美國政府與承包商技術與後勤支持等。軍火商洛克希德·馬丁公司是這次軍售案主要的承包商。

美國國防部安全合作局周四發布的聲明亦表示， “軍售提案將幫助買方（台灣）維持導彈密度，確保空中行動隨時就緒。買方將利用這一軍事能力作為區域威脅的威懾力量，加強國土防禦。”該部門確定，此軍售案符合美國國家安全、經濟利益，也“將協助改善台灣的安全防禦，並維持該區域政治穩定、軍事平衡與經濟發展。”據悉，這是今年以來美國對台的第二次軍售，也是特朗普總統上任以來美方對台的第7次軍售。上一次是在5月20日台灣總統蔡英文連任就職演說後宣布的，軍售項目包括18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備，金額達1.8億美元。

另據中央社報道，台灣總統府發言人黃重諺周五對此表示歡迎。他感謝美國履行《台灣關係法》與“六項保證”承諾，協助台灣持續強化防衛能量，以確保台海及區域的和平安全。黃重諺稱，“這項軍售為愛國者三型飛彈後勤維修與技術服務，鑒於近期中國在台海及區域間頻頻施加各項軍事壓力，這項軍售將助益台灣高空層防禦的進一步堅實。”

黃重諺續稱，“未來台灣也將持續提高在國防上投資、推動國防事務革新，並強化國防工業與國防科技研發，以具體行動展現台灣自我防衛決心，更讓台灣為印太地區長遠的和平、穩定與繁榮做出貢獻。”

此外，台國防部也回應表示，此次軍售是特朗普政府迄今對台第7次軍售，充分展現對台灣國防安全的重視，並鞏固與美國安全夥伴關係，共同維護台海及區域和平穩定。