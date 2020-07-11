港府要求新入職公務員變相向中國共產黨宣誓效忠

公務員事務局早前提交立法會文件，建議所有今年7月1日或之後入職的公務員，現職AO（政務官）、紀律部隊等，都要簽文件確認擁護基本法和效忠香港特區，公務員事務局局長聶德權10日在立法會補充解釋指出，宣誓或簽署聲明是新入職公務員的入職要求，拒絕簽署不能入職；而獲推薦晉陞或轉任另一職系的公務員，若拒絕宣誓或簽署聲明，會成為考慮升遷的部分因素。

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不過由於港區國安法已經列入基本法附件三，要求公務員宣誓以及簽文件擁護基本法和效忠政府，即變相宣誓擁護及效忠國安法，而且由於人大常委可視乎政治需要而繞過香港製定香港的法律，公務員等同必須向中共效忠。

聶德權10日出席立法會一個委員會會議，交代政府要求公務員宣誓效忠的建議，民主黨林卓廷關注，拒絕宣誓會有何後果，“是否不讓他升職或炒魷魚？”聶德權回應指，宣誓簽聲明是晉陞轉職的“要求”，若公務員拒絕會成為升遷考慮因素，但目前政府無機制可以即時炒魷魚，林卓廷追問，即使不即時解僱，是否會勒令公務員退休或強迫離職， 聶德權僅程要按個別情況處理，他亦無有透露，若有公務員違反宣誓或聲明內容，會有何後果，只表示會按現有紀律處分機制處理。

國安法在港實施之後，聶德權突然提出上述的建議，事實上即等同要求新入職公務員向國安法效忠，並且是公務員日後晉陞的必要條件。

根據網媒立場新聞的一篇分析指出，今次人大常委繞過香港立法會制定香港國安法，然後將其“塞入”基本法附件三（在香港實施大陸內地的法律），基本法實際上已成為北京視乎政治需要而隨時可以改動的香港“小憲法”，香港公務員突然需要宣誓及簽署效忠基本法，也等同今後必須向中國共產黨效忠，破壞了英治時代公務員嚴守政治中立的傳統。

此外，根據NOW電視的一個時事節目指出，政圈一直盛傳，北京對公務員積怨甚多，除了不滿反修例事件中有不少公務員參加示威，也有建制將去年區議會選舉大敗，歸咎票站的公務員不中立。

NOW節目引述香港親共人士認為，公務員宣誓安排不止單純針對公務員的聘用制度，而是涉及國家安全。原因是港區國安法有條文提到，就任公職時，應當依法簽署文件或宣誓擁護基本法及效忠香港特區。