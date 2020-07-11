香港將要求疫情高危國家旅客出示“無病證明”方可入境

面對武漢首發的新冠狀病毒第三波的打擊，根據南華早報報道，香港將要求數以萬計來自疫情嚴重的國家的旅客，例如印度和巴基斯坦，必須出示病毒測試陰性的證明，方可進入香港境內。

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在此同時，香港星期五有38宗確診個案，其中32宗為本地確診，星期四則有34宗本地確診而星期三有19宗。香港迄今確診一共1403宗。

新增本地個案當中，有11宗是水泉澳邨明泉樓居民，早前已有一名女住客確診。專家在檢驗大樓結構之後，已經排除污水去水喉管設計問題，進一步顯示來源未明的複雜性。

由於本地確診數字飆升，加上部分源頭不明，教育局10日宣布香港所有中小學、特殊學校和幼稚園今日（11日）起全面停課，提早放暑假。

此外，雖然有政府防疫顧問稱最理想今年不要舉辦書展，另有參展商組織發聲明建議書展延期舉行，香港書展仍然將按照原定日期在下周三開鑼。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統學講座教授許樹昌認為，最理想是今年不要舉辦書展，如有入場者或參展商職員確診，追蹤亦困難，但若政府決定舉辦，就一定要防疫措施，包括控制入場人數、要求入場者全程戴口罩、場內各區放酒精搓手液。

香港政府本周二表示將會與若干被視為疫情嚴重的國家駐港領事溝通，而衛生官員將巴基斯坦、 印度、 尼泊爾、孟加拉以及南非等國家列為高危國家。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，她知道“有關港人從高危地區返港的安排，當局已有討論，但目前尚未正式實施”。

據了解，目前單在印度，已有5000港人，代表有大多數人正等候搭乘飛機返回香港，而另外還有1.2萬外地傭工以及1萬海外留學生，也將加入回港人潮大軍。