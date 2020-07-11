香港民主派立法會初選投票首日超過22萬人參與

香港民主派在周末舉行立法會選舉初選，負責統籌的港大法律系副教授戴耀廷當晚通過臉書介紹稱，周六有22萬8千多人進行電子投票。

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當天是香港民主派初選首日。港警周五晚持手令搜查了設計民主派初選投票系統的香港民意研究所。而周六的投票時間延後至中午 12 時開始。此前，香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀向媒體強調，一連2日的初選投票不受警方搜查影響。他指出，“投票是光明磊落”，會以“打不還手，罵不還口”態度和平面對。投票結束後，負責統籌初選的戴耀廷在臉書上寫道 ，首日投票人數達 228,983 人。他對此表示十分意外，並指已達到日前提出的 17 萬目標。他指出，“在這一刻，感受是複雜的。”他表示，由於過於忙碌，他本人都尚未投票。

戴耀廷稱，“一方面是鬆了一口氣，出來在初選投票的市民，比預期的多了很多。投票程序大體順暢及和平，亦沒有受到太多干擾。以現在的走勢，明天投票結束時，有 500, 000 人投票，也是有機會的。”他續指，“另一方面，從過去的經驗看，每一次香港人創造奇蹟 ，同時會令當權者感受到更大的威脅。當權者也必部署更猛烈的反撲。”他談到，“這次初選有那麼多人走出來投票，並沒有任何水份，每一票都是實實在在的。可以想像，到了九月官方選舉時，必會有更多民主派支持者出來投票，並會配合策略投票，以達到35+ 甚至40+ 的目標。”

戴耀廷稱，“因此，在九月選舉前，當權者必會使出所有手段去打壓，亦會用盡一切方法去秋後算賬。所以初選越成功，之後要面對的衝擊必會越大。大家要有心理準備。”他寫道，“也是從過去經驗看，每一次高峰會帶來一次低谷，但每一次低谷又必會為下一次更高的高峰積聚能量，因香港人擁有了打不死的堅強意志。這是我從心底處所感受到的，因此無論前面還會有多少個高山低谷，我相信，有一天，香港一定可以進到真正的黃金時代。”他在結尾稱，“在這一刻，不要想那麼多了！大家一起努力，先去創造這一次的奇蹟！”

另據香港電台報導，投票過程中部分服務站一度大排長龍，有市民認為，投票是公民權利，不擔心違反《港區國安法》。