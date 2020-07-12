無懼恐嚇警察騷擾義工被打民主派初選或有50萬人投票

一連兩天的立法會民主派初選首日（11日）投票人數在各種不利環境下，竟然超過23萬人，策畫這次民主派35+計畫的戴耀廷也大呼意外，他率先在社交網站宣告“我的眼鏡真的跌破了（表示情況出乎意外之外）！起先以為兩日都未必夠17萬，而現在一日已經爆滿，有228983！如果明天每個小時都有差不多的數字，衝過50萬有很大的可能。”

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到了晚上接近午夜，民主動力官方面書網頁更新投票數字，稱獲香港民意研究所團隊提供數據，全港所有服務站首日共234547人次參與電子投票。

在此之前，香港政制及內地事務局局長曾國衛警告，舉辦或參與民主派初選的團體及個人，都可能觸犯這個月初實施的香港國安法，而在11日投票當天，數名警員在寶琳區慧安商場票站向投票人龍拍攝正面相片後離開，挑釁味道濃厚。

位於沙田的乙明邨明耀樓，也有警員無緣無故到議員辦事處查詢民主派初選票站事宜，區議員丘文俊大約2時在面書上表示，警察未有解釋到場查詢原因，惟詢問有否張貼候選人的宣傳海報，丘文俊又指，警方記錄了票站義工的身分證其後離開，但未有截查排隊投票的市民，他續指，同一時間，警方到了附近的5個票站巡查，包括紀錄沙田圍站外的街站義工的身分證。

此外，公民黨的立法會議員譚文豪於面書表示，其位於樂富的街站有義工遇襲。譚文豪回覆查詢時指，約5時半，數名市民到樂富街站指罵義工，其中一名女子以長雨傘追打女義工，譚文豪助理稱義工無嚴重受傷，已報警處理，但警員於6時許仍未到場。譚文豪譴責“暴徒”，指除了政府以行政暴力打壓外，“藍絲都用低級暴力打壓”，呼籲選民踴躍投票。

更無聊的事故，相信發生在上水的一個投票站。據獨立新聞媒體報道，該票站在中午12時開放之前，有人竟然向票站外投擲一個尿袋，幸而未中目標。

負責統籌協調這次民主派選舉的區諾軒相信，認為參與初選投票的市民正在創造歷史。區指在香港歷史上，民主陣營是首次舉行初選投票，“不希望這是唯一一次”。

在政府打壓及疫情下，仍有逾23萬人出來投票，區諾軒告訴蘋果日報，這跟目前香港面臨的危機有關，“大家可能都已經覺得正式選舉未能表達到市民的民意”。他指周六全日投票大致和平有序進行，惟某些票站仍出現一些“狀況”，如有票站義工沒有檢查選民身分證或住址證明，“整個制度以前線同事認證為根本，以防止任何人重複投票，雖然呢個系個別事件，但我們已經責成相關的統籌主任同票站主任跟進，希望確保再無任何這種事發生。”

民主動力召集人趙家賢表示，經一日在不同票站巡視後，整體投票情況理想、暢順，“欣喜香港市民珍惜這個權利”。對於投票人數已達標，趙表示不能自滿，“制度建立是要大家一齊努力、維繫下去”。

趙指首日拉票宣傳活動沒收到參選團隊投訴，各參選團隊都守規距，情況理想，惟有不同政見人士刻意滋擾，“我們一定要有智慧，不要給別有用心人士挑動到情緒”。

戴耀廷個人不會指警方刻意打壓，“但我講兩個人名，司馬昭同項莊，什麼意思大家想一想”。他重申，警方到民研中心“抄走”資料，但相關電腦與初選所用投票系統無關，系統完全獨立亦不在該辦事處，強調公眾不用擔心影響初選。至於為何延後至中午12時開始投票，他解釋因周五晚（10日）警方黃昏抵達時，民研正在做最後階段工作，打亂了工作日程，所以要延後票站開放時間。

民主派的初選，是希望統一各黨的力量，在9月舉行的立法會選舉中，贏得全數70席過半的席位，足可監察政府的施政，而不是目前建制派把持下與政府的“雙權合作”。