美製裁港人傳有“六人幫”葉劉淑儀說不應該是我

美國總統特朗普簽署執行香港自治法，制裁所有執行國安法、破壞香港自治、損害香港言論自由和新聞自由、侵犯香港人權等人士或團體作出，雖然是否有名單出爐尚是未知之數，惟過去一段時間，根據蘋果日報報道，美國政界曾有人提出不少“建議”，特區政府官員亦榜上有名。

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一直關注反送中運動的美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）就曾在推特發文，公布一份聲稱是“外泄制裁名單”，當中有六名港官及政客，被稱為“六人幫”（Gang of Six），包括特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、當時剛卸任的前警務處處長盧偉聰、被質疑與元朗鄉黑勢力關係密切的新任處長鄧炳強，以及被俞懷松戲稱“第一好朋友”的行會成員兼新民黨主席葉劉淑儀。

另外，有參與抗爭運動的海外支援團隊，亦曾公布一份載列140人的黑名單供國際參考作出制裁，包括港府和警隊高層，建制派立法會議員何君堯亦被點名。

彭博新聞早前報道，制裁名單本來包括特首林鄭月娥，以及中共政治局常委兼港澳工作領導小組組長韓正，但特朗普將兩人名字從名單剔除。不過白宮後來指名否認彭博的報道。

另根據明報報道，疑被列入美國制裁名單的行政會議成員兼新民黨主席的葉劉淑儀，則不擔心受到制裁，認為針對的目標任務應該是執行國安法的人士，但她認為假如家人亦被牽連，“證明這法例野蠻、不文明”。

劉淑儀認為，美國的行動會損害本港國際地位，對旅遊、學術交流、稅務等方面亦有影響，但評估金融制裁非常有限，不影響與港的聯繫彙率，亦相信中港會有相應反制措施，例如暫緩刑事司法互助。她認為自己不受制裁影響，但批評美國“把手伸得太長”，“有些條文很過分，說影響香港的和平穩定，關你（美國）什麼事？這是我們的事，香港又不是美國的屬土”。

對於被外國政官“點名”納入制裁，葉劉淑儀早前曾公開“發牢騷”，指香港政界及傳媒忽視了人權法案中的條文或阻礙粵港澳大灣區發展，更稱對香港創科發展傷害極大，批評大部份人只以“八卦”心態關注制裁名單，“發泄私怨”。