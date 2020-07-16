美逾20名前高官敦促國會儘快通過給予港人庇護法案

2020年7月15日，在香港立法會選舉前民主派候選人初選活動中勝出的黃之鋒等抗爭派候選人。

根據外交政策獨家報道，有20多個前資深美國外交官以及國防官員聯署的信函，敦促國會加快立法准許港人在美國尋求政治庇護。此外，美總統特朗普已經簽署國會幾乎一致通過的香港自治法案，回應北京在香港實施新的國安法。

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這封致給國會的信件，反映了西方國家對香港以及很多支持民主的活躍抗爭者的前途，感到迫切感。英國已經答允給予大約300萬擁有前英國BNO護照的港人政治庇護（居留權），而澳洲和加拿大的國會議員已經發出訊息，將會採取同樣的舉措。

外交政策引述這封信的內容指出：“北京向香港實施一本新的國安法，甚至還繞過香港立法會，已經侵犯了港人的權利，並顯示中國已基本上背棄它的承諾。美國必須與世界其他國家緊密合作，支持那些將受到新法威脅的港人。”

特朗普政府對中國在香港實施國安法的舉措，迄今大多數都屬懲罰性：例如取消香港的特殊待遇，考慮關閉香港的美元供應並制裁參與打壓的中國官員。國會正在草擬的香港安全港法案，相反地，為港人提供一條救生索而不是懲罰中國的一條皮鞭。

奧巴馬政府的國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿福克斯（Michael Fuchs）說：“香港的局勢非常緊急，我們現在是向港人提供一個他們急需的實質支持，並同時向北京表明，受到（中共）控制的香港不可能再是以前那個經濟活力澎湃的國際中心。”

福克斯組織這封致給國會的聯署信，而在信上聯署的前官員包括多個美國駐港總領事。

由共和黨參議員盧比奧和民主黨參議員曼尼德斯（Bob Menendez）共同贊助的“香港安全港”法案，將提供最受國安法威脅的港人和親屬政治庇護，這些港人包括街頭抗爭者以及社運活躍分子。法案同時寫明，給予港人庇護的人數，不受特朗普政府目前對其他難民進入美國最高限額所管制。

在眾議院討論的法案，則名為“香港人民自由與選擇法案”，贊助者為民主黨的馬林諾斯基（Tom Malinowski）以及共和黨的祈辛格（Adam Kinzinger），法案內容是加快處理擁有高技能的港人移民申請，並同時快速處理已經逃抵美國的港人的居留申請。這個舉措大致上跟1989年天安門六四事件之後，美國總統老布什對中國民運人士所提供的政治庇護。

聯署信指出：“通過上述兩項法案，國會將明確表示美國已經準備好打開大門，不只是歡迎那些勇敢的抗爭者和和平示威者，而且也歡迎那些北京擔心會移民他國的香港人。香港局勢危急，急需美國一個強而有力的回應，美國向逃離獨裁政權的人提供庇護港，已經深種我們的價值觀，而且是我們長久的歷史。”