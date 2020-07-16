美逾20名前高官敦促國會儘快通過給予港人庇護法案
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根據外交政策獨家報道，有20多個前資深美國外交官以及國防官員聯署的信函，敦促國會加快立法准許港人在美國尋求政治庇護。此外，美總統特朗普已經簽署國會幾乎一致通過的香港自治法案，回應北京在香港實施新的國安法。
這封致給國會的信件，反映了西方國家對香港以及很多支持民主的活躍抗爭者的前途，感到迫切感。英國已經答允給予大約300萬擁有前英國BNO護照的港人政治庇護（居留權），而澳洲和加拿大的國會議員已經發出訊息，將會採取同樣的舉措。
外交政策引述這封信的內容指出：“北京向香港實施一本新的國安法，甚至還繞過香港立法會，已經侵犯了港人的權利，並顯示中國已基本上背棄它的承諾。美國必須與世界其他國家緊密合作，支持那些將受到新法威脅的港人。”
特朗普政府對中國在香港實施國安法的舉措，迄今大多數都屬懲罰性：例如取消香港的特殊待遇，考慮關閉香港的美元供應並制裁參與打壓的中國官員。國會正在草擬的香港安全港法案，相反地，為港人提供一條救生索而不是懲罰中國的一條皮鞭。
奧巴馬政府的國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿福克斯（Michael Fuchs）說：“香港的局勢非常緊急，我們現在是向港人提供一個他們急需的實質支持，並同時向北京表明，受到（中共）控制的香港不可能再是以前那個經濟活力澎湃的國際中心。”
福克斯組織這封致給國會的聯署信，而在信上聯署的前官員包括多個美國駐港總領事。
由共和黨參議員盧比奧和民主黨參議員曼尼德斯（Bob Menendez）共同贊助的“香港安全港”法案，將提供最受國安法威脅的港人和親屬政治庇護，這些港人包括街頭抗爭者以及社運活躍分子。法案同時寫明，給予港人庇護的人數，不受特朗普政府目前對其他難民進入美國最高限額所管制。
在眾議院討論的法案，則名為“香港人民自由與選擇法案”，贊助者為民主黨的馬林諾斯基（Tom Malinowski）以及共和黨的祈辛格（Adam Kinzinger），法案內容是加快處理擁有高技能的港人移民申請，並同時快速處理已經逃抵美國的港人的居留申請。這個舉措大致上跟1989年天安門六四事件之後，美國總統老布什對中國民運人士所提供的政治庇護。
聯署信指出：“通過上述兩項法案，國會將明確表示美國已經準備好打開大門，不只是歡迎那些勇敢的抗爭者和和平示威者，而且也歡迎那些北京擔心會移民他國的香港人。香港局勢危急，急需美國一個強而有力的回應，美國向逃離獨裁政權的人提供庇護港，已經深種我們的價值觀，而且是我們長久的歷史。”