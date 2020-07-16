香港單日激增67例新冠病例 本地傳染63例

香港衛生官員周四（16日）表示，當天有67例新增病例，創下單日新高。

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香港本地新冠傳染病例激增。香港衛生官員周四（16日）表示，當天有67例新增病例，創下單日新高，其中包括63例本地傳染病例和4例輸入性病例。新增病例中，有35例源頭不明。

周三香港報告了兩人死亡，使香港的死亡總數升至10人。迄今為止，全香港累計確診病例達1,656例。

香港食物及衛生局副局長徐德義（Chui Tak-yi）說：“在過去兩周內，從7月2日至7月15日，確診病例達355例，其中約65％屬於本地傳染。”“有多起群聚性爆發，涉及不同地區。”

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君（Chuang Shuk-kwan）說，確診病例中包括餐館的員工和顧客，官員們認為這種傳染的模式與病毒的性質是“相符的”。

張竹君說：“摘掉口罩時，你可以聊天、吃東西，可以傳播病毒。”她補充說，在出租車司機和其他的面對顧客的工作人員身上，也可以看到類似的傳染模式。

張竹君還警告說，香港疫情尚未見頂，未來“仍有可能出現更多的病例”。

為制止更多的傳染，香港特首林鄭月娥13日晚公布了多項新措施，其中包括：餐廳從晚間6點到第二天清晨5點不能提供內用；搭乘公共交通必須佩戴口罩，否則最高罰5000元港幣。