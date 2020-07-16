香港-RFI專訪流亡倫敦Nathan LAW

羅冠聰外文名為Nathan LAW。2016年他年僅23歲，當選香港立法會議員，成為香港歷史上最年輕的民選代表。如今，這位爭取港人民主自由的積極分子是最知名的香港難民。

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自本周起開始在倫敦流亡的羅冠聰接受了本台RFI法廣記者Heike SCHMIDT的專訪，他表示，將在英國繼續為香港的自由做鬥爭。

RFI法廣：您在中國強行推出香港國安法後是否感覺有危險？

羅冠聰（Nathan LAW）：依照國安法，任何人在國際舞台捍衛某種事業，都有遭終身監禁的風險。所以我有可能會被捕。但流亡則是一種個人選擇。我們需要一位公眾領袖去讓他人了解我們的理由。我有責任在國際社會講述真相。目前，英國最支持我們。在這裡，我將可能繼續捍衛我們的權利。

RFI法廣：倫敦決定不再與華為合作，華盛頓結束香港最惠待遇。在您眼中，國際社會是否應該更多地遏制中國掌控香港？

羅冠聰（Nathan LAW）：世界應該形成統一戰線。我們應該讓中國承責。制裁是讓中國承認侵犯人權的第一步。事實上，香港也面臨承受制裁後果的風險，但錯在中共。同樣還可能應該抵制2022年的冬季奧運會，凍結各項貿易協議，這很重要。

RFI法廣：[一國兩制]，保證香港地位直到2047年是否已終結？

羅冠聰（Nathan LAW）：是的，已經終結。這種保證港人治港的地位。也就是說，我們享有高度自治，我們有權選舉特首。而北京破壞了這兩個原則。取而代之的是，中國設立了監督港府的國安署。北京直接讓香港行政人員俯首聽命。那顯然是[一國兩制]原則的終結。

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RFI法廣：九月份，香港的立法會換屆選舉能否如期舉行？

羅冠聰（Nathan LAW）：我認為選舉將進行，但北京肯定將排除大部分親民主派候選人，這顯然如同選舉舞弊。他們將試圖控制選舉。所以，我呼籲國際社會派觀察員前往香港，就近監控勢態。

RFI法廣：2016年，作為香港親民主派眾志（Demosisto）的年輕議員，您把自己的非暴力鬥爭與南非曼德拉做類比，您是否認為非暴力仍為取得香港民主的唯一道路？

羅冠聰（Nathan LAW）：我認為，繼續示威很重要。我依然是一名非暴力的倡導者。但我們應該理解部分人支持採取更極端手段的選項。我能理解他們的挫折感。我為他們感到擔憂，向他們勇敢致敬。他們繼續在香港做抗爭。

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