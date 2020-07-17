兩辦連接抨擊下戴耀廷稱功成身退初選協調

中聯辦及港澳辦接連發聲，斥民主派初選涉違港區國安法。兩辦發惡下，先有參與協調初選的前議員區諾軒因“基於現局未能確保人身安全，也要為身邊人負責”而宣告退出工作，跟住另一參與者、民主動力召集人趙家賢16日下午公布“退出參與本屆立法會選舉的協調工作”，到了晚上策畫這次初選的戴耀廷亦公布“民主派35＋初選協調的主要工作已完成”，“希望在未來的一段日子，爭取多一些休息時間，也可以更專註於學術的工作”

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趙家賢退出的原因與早前區諾軒的理由差不多，他說，經慎重考慮各方意見，為對身邊人、民主動力執委會及所屬組織等負責，故宣告退出，又指初選結果已公布，他本人的協作角色已告完成。

戴耀廷16日晚亦在facebook貼文，稱民主派35+初選協調主要工作已完成，稱工作感到勞累，要“爭取多一些休息時間，也可以更專註於學術的工作”。戴耀廷表示，當前挑戰是多少勝出隊伍能成功入閘、有多少被DQ。他說選舉日前兩周會開始民調，會在9月2日公布結果，按先前協調，一些區的參選團隊會按民調結果停止選舉工程，最後要靠選民“自主、策略及聰明地把選票平均分配到各區的候選名單”。

中聯辦及港澳辦日前先後發聲明指初選違法，除了點名批評戴耀廷，港澳辦聲明亦提及“民主動力”有份組織初選，公然挑戰國安法。

建制派近期翻舊帳，稱戴耀廷在初選前發表文章提及“真攬炒十步”，步驟包括通過否決預算、逼特首辭職、令中央宣布香港進入緊急狀態，繼而出現鎮壓，最後可能是西方國家對中國實施制裁。“真攬炒十步”被建制派視為戴違反國安法的“罪狀”。不過，區諾軒昨日在港台節目認為，戴耀廷的文章與初選分開，文章只是戴分析形勢。