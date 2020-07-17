港媒：美製裁名單韓正林鄭月娥鄧炳強上榜

港區國安法30日深夜由港府公布即時實施，特首林鄭月娥簽署該法，並已刊憲生效。

根據蘋果日報引述美國彭博新聞報道，美國總統特朗普日前簽署《香港自治法案》及頒布行政命令取消對香港的特殊待遇，當中包括制裁損害香港自治的中港官員。彭博新聞社披露，特朗普團隊原來已有制裁名單，當中包括負責港澳事務的中共中央政治局常委韓正、特首林鄭月娥、警務處長鄧炳強，但遭特朗普臨時叫停。不過白宮否認報道，更表明不排除進一步制裁官員。有學者認為，制裁名單雖未公開，但始終對港府形象及各界心理有影響，作為超級大國，美國制裁行動亦左右歐洲及日本的決策。

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彭博社昨引述兩位消息人士報道，除了特首林鄭月娥，負責港澳事務的中共中央政治局常委兼國務院副總理韓正以及香港警務處長鄧炳強亦名列制裁名單之上，但知情者指出，特朗普向助理說不希望與北京的緊張關係升級，現階段排除進一步制裁中港高層官員的可能性，但報道指儘管特朗普現在不執行制裁，稍後仍可改變。

白宮國家安全委員會發言人烏利奧特（John Ullyot）否認報道，指特朗普上周剛宣布制裁數名打壓新疆維吾爾族人權的中國官員，“他並沒有排除就香港及其他問題進一步制裁中共官員，匿名消息的相反說法一定是錯了”。路透社指，根據熟知內情人士，白宮對於北京強推港版國安法的制裁名單仍在討論中，未有最後決定，商討中制裁目標包括林鄭月娥。