香港名人圈遭港獨流言四射劉鑾雄楊穎周冬雨紛紛中招

針對分裂國家港獨分子的國安法實施至今，最多“中招”的竟然是香港名人圈中分子，當中包括身家億計的富商劉鑾雄和妻子陳凱韻；娛樂圈藝人楊穎（Angelababy）也被指是同情港獨分子；專門經營澳門貴賓廳賭業的太陽城集團，由於該集團行政總裁兼董事周焯華被傳洗黑錢和資助香港社會運動，被大陸當局調查，股價一度急挫22%。

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被傳聞影射的一眾名人事後紛紛出面否認，並同時宣稱自己愛國愛港。當局大概沒有想到，國安法原來還可被利用來攻擊他人名聲的謠言法寶，一些對國安法尚未表態支持的名人藝人，也因為流言而紛紛挺身而出表態。

首先“出事”的是太陽城集團。大陸網上13日流傳太陽城集團資助香港社運、集團在大陸受查，甚至指集團總經理周焯華已出逃泰國及託人向中央求情，太陽城當日股價曾一度急挫22%。其後周焯華罕有親自拍片澄清，批評謠言“極度荒謬”，並強調公司有逾300億元現金在手。太陽城股價午後跌幅收窄，收市僅跌2.68%。

但謠言沒有因此而停止，同一時間，女星楊穎和周冬雨的前經紀公司“泰洋川禾”，也捲入相關傳聞。“泰洋川禾”事後發出聲明證清，強調公司一直堅守一個中國原則，從未參與任何洗錢活動，也反對一切分裂國家的行徑。

關於“泰洋川禾”的傳聞，有指Angelababy及周冬雨先後離開公司，是知道公司出了問題，於是急急撇清關係。消息又指早前博納高層自殺，周冬雨的片酬為何這麼高，也與洗黑錢有關雲雲。

謠言跟住又指向華人置業前主席劉鑾雄和妻子陳凱韻涉及直接或間接資助香港社會運動，謠言而且在澳門和香港兩地瘋傳，其後劉鑾雄發表聲明指，謠言指他和太太陳凱韻“絕對沒有”直接或間接，牽涉以任何形式支持社會運動，近日在香港和澳門的傳媒報道及傳聞“全屬虛構捏造”，他保留法律追究權利。劉鑾雄本人理論上是澳門的通緝犯，他涉嫌賄賂澳門官員一案被缺席審訊裁定罪名成立。但澳門和香港兩地雖然同屬中國的特別行政區，兩地卻缺乏一紙引渡條例。