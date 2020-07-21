美製裁名單尚未出爐滙豐先查民主派關聯帳戶

根據路透社報道，香港實施港區國安法、以及美國的香港自治法亦相繼出爐之後，市場頻傳銀行就相關法例可能引起的裁製行動作出審查。報道引述6名消息人士報道，指包括彙控、瑞銀、瑞信和寶盛等多家國際銀行，正擴大與香港民主運動相關客戶審查，以免成為港區國安法的目標，4家銀行都拒絕評論有關報道。

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報道指，目前銀行的審查情況顯示，包括因雨傘運動有關政治人物的財富來源或交易紀錄，他們日後使用銀行服務或會更困難甚至不能使用。有財富管理公司會審閱客戶在公眾和社交媒體的發言。因應港區國安法賦予政府凍結、沒收財產的權力，金融機構有被罰款、停牌甚至“釘牌”風險，報道引述一名對衝基金投資經理表示，日後若有溫和民主派人士上門，也要再三考慮。

在此同時，星島日報報道，美國的香港自治法的制裁名單儘管尚未公布，香港金管局已告知銀行界，如美國有具體制裁內容，或適時向銀行發出制定應變方案的指引。

報道指，美國正式取消香港特殊待遇並可能採取制裁，消息透露，香港銀行界對美國制裁一事相當關注，財政司司長、金管局及業界代表最近召開的定期會議中亦有討論此事，金管局會上表示如美方有具體制裁內容，或適時向銀行發出制定應變方案的指引。此外，香港中資銀行業協會擬於短期內開會交流有關美國制裁的應變準備。

報道引述消息人士指，包括財政司在內的財經官員、金管局與業界代表於早前的定期會議中，曾討論銀行業界所注的美國制裁問題，鑒於現無具體制裁名單，銀行無法得知應對方向是否正確，但又不能不防範美國有此一着，且即使有制裁名單，基於各銀行的處境不同，處理方法亦可能各有不同，因此期望金管局能制定應變方案指引。金管局代表於會上回應指，由於美方制裁未有實質內容，該局暫未有制定相關指引，但會密切留意事態發展，如有具體的制裁內容，將適時發出指引，協助銀行制定應變方案。

報道引述身兼香港中資銀行業協會董事的立法會銀行界議員陳振英表示，該協會將於短期內開會，就回應美國可能制裁的應變方案進行交流，並會邀請中資行同業的法律、合規及風險管理部人員出席，共同商議應變準備，如在不同情景下有什麼不同的應變方案，屆時亦會交流有關美國律師對法案影響的意見。