黃之鋒遭接番跟蹤後發《嚴正聲明》恐被失蹤

剛在民主派初選九龍東選區以第一位勝出的黃之鋒，連日來遭到連番汽車跟蹤，他在20日於面書（facebook）發表《嚴正聲明》（見圖），不諱言“至為憂心的還是被失蹤和被國安拘捕的情況會發生”，並呼籲街上市民“幫忙注意一下我的安全”。

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黃之鋒昨（20日）晚於社交網發文，題為《嚴正聲明》，稱昨午乘Uber出發往警署報到，再到黃大仙及旺角出席活動，三程車途前後遭到至少四架車，包括7人房車、5人私家車和電單車同步跟尾。其中7人車上周已經“登場”跟蹤，車牌被列“危險校巴”。

剛在民主派初選九龍東選區以第一位勝出的黃之鋒，連日來遭到連番汽車跟蹤，他在7月20日於面書（facebook）發表《嚴正聲明》 © 網上截圖

黃呼籲市民若在街上或車上碰見他，請“幫忙注意一下我的安全”，及代為觀察身邊有沒有人車正在跟蹤，不諱言“至為憂心的還是被失蹤和被國安拘捕的情況會發生”。

7月1日，香港國安法實施之後，黃之鋒兩日後在社交網“報平安”稱：“我人無事，未被送中，目前尚算安好。”惟跟蹤情況越發猖獗。昨晚黃之鋒在社交網發文，呼籲市民“幫幫眼（幫忙注意一下）”，若在街上或車上碰見他，請“幫忙注意一下我的安全”、觀察身邊有沒有人車正在跟蹤，不諱言“至為憂心的還是被失蹤和被國安拘捕的情況會發生”。

黃撰文指，自香港國安法通過以來，他從沒忽視自身安全問題，雖然被不明來歷的私家車或人跟蹤已非新鮮事，但連日來的跟蹤變得甚為猖狂，“已超出我本身的預想範圍”。

他指，周一（20日）下午，他乘坐Uber出發往警署報到，再過海九龍區黃大仙民政署報名參選立法會，再到旺角出席記者會。在三程車途當中，前後遭到至少四架車，包括7人房車、5人私家車和電單車同步跟尾，由過海隧道、黃大仙到旺角，均重複看到同樣車輛尾隨，黃之鋒認為絕非巧合，“情況實在相當誇張，連Uber司機也在駕車期間主動詢問我是否被跟蹤”。

黃指，其中一架7人車，是他上周在鰂魚涌被跟蹤時已親眼目睹，車牌於“校巴安全檢查及彙報”的Telegram channel已有記錄，列為“危險校巴”。

黃之鋒表示，至今無任何把握能分辨連日來的跟蹤車輛屬於那個單位，是警隊、國安還是狗仔隊，他決定公開此事，為提醒同路人謹慎注意安全，亦促請相關人士停止滋擾其日常公務與生活、勿再騷擾其親人與工作夥伴，亦拜託市民幫忙注意一下其人身安全，加以提醒。

他在文中最後說：“他們在暗，我們在明，大家沒法輕易戰勝白色恐怖。但無論如何，我相信頑強抵抗的空間猶在，大家好好保重。”

香港國安法列明在3個特定情形下，會由駐港國安公署行使管轄權，疑犯會被“送中”、由最高人民法院指定法院審訊，港府無權處理。身處海外的前香港眾志常委羅冠聰曾指出，港版國安法實施後，已無法確保在港人身安全。