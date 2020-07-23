碩士論文被指抄襲國民黨高雄市長候選人李眉蓁道歉並放棄學位

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁（圖）涉論文抄襲爭議，她2020年7月22日到鳳山區開漳聖王廟參拜時受訪表示，這很明顯是選舉操作，盼選後能一視同仁檢視不分藍綠的政治人物；尊重學校審查結果，造成校方與老師困擾感到抱歉。

高雄市長韓國瑜被民進黨罷免下台後，國民黨推出高雄市議員李眉蓁投入高雄市長補選，迎戰民進黨的陳其邁。不料李眉蓁近日遭爆料，她在2008年發表的碩士論文，有96%的頁數涉嫌抄襲。李眉蓁今天出面道歉，並宣布放棄國立中山大學在職班的碩士學位。針對綠營要求主動退選，國民黨副秘書長李彥秀表示，沒有退選的問題。

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就在高雄市長補選緊鑼密鼓之際，有台灣媒體爆料，李眉蓁在中山大學的碩士論文，扣除摘要、目錄及參考文獻後，有96%的頁數涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，以及台北大學「公共行政暨政策學系」學生雷政儒的碩士論文「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」。

昨天上午李眉蓁召開記者會說，蔡英文總統如果針對她自己的博士論文加以響應，她就依照相同的規格響應；但到了下午她改口說，因為選舉造成學校和老師困擾，她感到很抱歉，今天並宣布放棄國立中山大學在職碩士班學位。

台灣總統蔡英文今天表示，她自己的論文跟學位都沒問題，母校也曾提出說明，雖然去年選戰有人拿她的博士論文操作，她也一一說明，她鼓勵參選人，要面對，好好說明。

李眉蓁說，她會向高雄市選委會申請刪除選舉公報學歷欄內這項註記，期盼回歸市長補選的政見主軸。接下來三周她會更努力，走遍大高雄每個角落，繼續與市民溝通，與高雄這座城市對話。

中山大學則表示，依現行學位授予法規定取得的學位，並沒有自行放棄的規範，校方已成立委員會，並送校外專業領域公正學者審查，一切攤在陽光下檢視。若抄襲屬實，經行政程序核定後，可撤銷畢業資格及學位。

當初推動罷免韓國瑜的綠營團體「Wecare高雄」則找志工比對李眉蓁論文，並做成抄襲頁次對照表，呼籲國民黨主席江啟臣立即道歉，並要求李眉蓁退選，別把高雄人當作塑料看。

國民黨主席江啟臣今天在臉書回應指出，身為學術工作者，他無法接受學術抄襲。不論是過去在擔任教職，或是現在擔任立委、黨務領導者，這樣的標準從來沒有變過。

他說，身為政治工作者，誠信是無法妥協的標準，他支持李眉蓁果斷勇敢面對年輕時的錯誤。也期待所有的政治工作者，以同樣的標準自我檢視。