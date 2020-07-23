英明年1月接受香港BNO護照持有人移居申請

英國簽證及移民署落實早前首相約翰遜的承諾，正式公布香港的BNO護照持有人移居英國的新方法。根據簽證及移民署22日的公布，英國在明年1月起推出“香港BNO簽證”，讓持有BNO的港人及他們近親申請居英權。申請人可以申請先在英居留30個月，再續30個月，或一次過申請留英5年。申請人亦須提供證明他們有能力為自己及同行家屬提供最少6個月住宿及經濟支援，以及提供香港身分證、學歷記錄或投票咭等以證明自己通常在港居住。

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申請人獲批在英居住5年後，可以申請在英國定居，即“無限期逗留”，而在擁有此身份的12個月後，申請人可以申請英國國籍。

申請BNO簽證有五個要求，首先要有BNO身份（大體上即在1997年之前在香港出生人士），但申請人不一定需要有效的BNO護照，過期或遺失後也無需申請一本新BNO護照；其次申請人須通常住在香港；第三是可以在英國居住至少6個月並提供經濟支持；第四是承諾在適當的時候學習英語；另外還須從英國內政部批準的診所獲得肺結核病（TB）測試證明；以及以支付申請移民健康附加費用。

獲批准赴英之後申請人可以工作，也可以讀書，但不能夠取得公共資金，即指領取社會福利。

而為證明申請人在香港通常居住，英國簽證及移民署容許 9 種證明文件，包括：香港身分證、僱主或學校信件，確認申請人在香港的工作或學習、香港醫療卡、選民登記咭、簽證或居留許可或其他移民文件、教育記錄如成績表、本港地方議會或政府部門的來信、稅務記錄或租金或抵押付款記錄。

而6個月經濟支援的可證明文件，則包括：顯示儲蓄的銀行對賬單、在英國期間將持續的常規收入的證據，例如工資，投資或養老金、投資明細、海外教育補助金、英國的工作機會、在英國期間可接觸的伴侶，配偶或其他家庭成員的收入，例如父母資助或通過在英國合法工作所賺取的配偶的工資、家人或朋友的住宿提議地點等。

在此同時，網上卻有消息傳出，為了應對英國這項移居計畫，香港特區政府將要求公務員宣誓並強制放棄BNO身份。港府在22日下午2時趕緊澄清，指網上謠傳所謂“政府很快會刊登憲報，要公務員宣誓及強制放棄BNO”並無此事，又指政府下周五會就公務員宣誓建議，向立法會公務員及資助機構員工事務委員會彙報。

中國駐英大使館22日表示堅決反對英方的BNO計畫，指中方保留採取相應措施的權利。發言人指，英方曾與中方互換備忘錄，承諾不給予持BNO的香港中國公民在英居留權，又指根據中國國籍法，所有“香港中國同胞”，不論是否持有“英國屬土公民護照（BDTC）”或者“英國國民（海外）護照（BNO）”，都是中國公民。