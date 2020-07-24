北京反制英BNO措施作用幾乎是零葉劉淑儀形容屬“象徵式”

香港特區政府兩名前保安局局長認為，中國外交部對英國給予香港差不多300萬BNO護照持有人居英權的反制措施，基本上對港人影響非常輕微，其中葉劉淑儀更形容是“象徵式”。

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中國外交部23日宣布，將考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。港府表示支持並將全面配合。

港府傍晚出新聞稿回應指，英國政府於《中英聯合聲明》備忘錄中明確承諾，不給予持BNO的香港中國公民在英居留權。英方現刻意違背承諾，以部份港人的BNO身份做政治炒作，借為港人在英居留和入籍提供路徑改變政策，港府批評此舉偽善，表示不滿及反對。

港府的新聞稿中，還特彆強調特區護照之好處，指港人可獲國家領事保護和服務外，更可享有入境方便，達168個國家和地區向特區護照持有人給予免簽證或落地簽證安排。

不過兩位前保安局局長接受傳媒報道時指，外交部此舉為反制措施，即使BNO不被視為有效旅遊證件，對港人影響亦相當輕微。

黎棟國指，《中英聯合聲明》指明BNO為旅遊證件，而中央政府一直接受。現基於英國政府一連串行動，中央政府才需要有所考慮。港人現時大多持有特區護照，對港人外游並無影響。

葉劉淑儀則稱“中方措施都只是象徵式”，如外交部不承認BNO屬有效旅遊證件，入境處亦可跟隨其做法，通知航空公司處方不承認，“如果你沒有特區護照，只有BNO，那麼航空公司就不賣你機票。你買機票要有有效證件，你欠缺有效證件，如何返回香港呢？”

英國政府22日宣布，為針對北京在港實施國安法，擁有英國國民（海外）護照（BNO）資格的港人及其親屬明年1月起可申請BNO簽證，一次過可居留英國5年，之後可申請成為英國公民，條件之一是申請人需要提出擁有在英國半年生活費的證明。

香港時事評論員桑普告訴蘋果日報，中方考慮不承認英國BNO作為旅遊證件的反制，沒有任何實際作用，港人出入境香港、大陸均毋須出示BNO，入境外國已經跟中國無關係，承不承認BNO是入境國的事務，至於中方稱不提供領事保證給BNO持有者，過往一向都是這樣，“我覺得（中方反制）完全是零作用”。他形容中方的目的：“基本上系愚蠢，而且是發晦氣。”

桑普指出，中方目前要作出反制，但百思不得其解如何“出招”，“從來無中國官方所謂的CNO，它沒有對等措施，唯一的方法就是不承認這些人的地位。”至於外界擔心中方不容許BNO持有人出境，他認為這完全違反基本法的承諾，也與港版國安法所列出的4大罪行沒有關係，若以緊急法例禁制BNO持有人出境的話，就更可笑，“港人手持英國護照、歐盟護照都有，這等於防礙各國人民離開香港，只會招惹眾怒，何況中國政府根本無從得知持有BNO的紀錄”。

桑普指，美國近日制裁新疆官員，中方以同等反制不給予美國議員入境，近日美國驅趕中國駐侯斯頓總領館職員，中方則威脅將關閉美國駐武漢的大使館反制，中美雙方可以勉強地說能夠“對等反制”，但BNO如何對等反制呢，“除了強烈譴責，堅決反對，8隻大字之外，還可以做啥？”反而英國政府可以有更多制華措施，例如在3年內清理所有華為設備，英國還有牌可以打出來。

前香港眾志黃之鋒告訴蘋果日報，外交部不承認BNO為有效旅遊證件，等同一個人不準盲人用電筒一樣。他認為：“本身有BNO的人入中國只可以用回鄉證，申請中國Visa系唔會批的，其次香港人出入香港境都用HKID（香港身份證）出入境。”

立法會議員楊岳橋反問，中國可以怎樣不承認BNO作為旅遊證件？“根本不知道它說些什麼，是否表示一名持有BNO的入境者不被接受呢？”因為中國不承認雙重國籍，一開始已不承認持BNO者擁有某一種國籍，他認為需要官方進一步解釋，才能理解是什麼意思。

移民顧問兼“Goodbye HK Hello UK”專頁負責人Billy Wong稱，對於中方聲稱考慮不承認BNO為有效旅行證件，他認為比較直接受影響的屬現時會以BNO作為出入境證件的人士。他稱，現時港人離港，登機前需出示有效證件或簽證，若中方不再承認BNO為有效證件，市民或需要以特區護照出入境，由外地回港時亦如是，市民在外地登機前，若BNO被視為無效，亦可能需改以特區護照出境。不過，他認為中方的說法太含糊，暫未知道實際上如何執行，但相信無法改變英方日前公布針對BNO持有人的政策。他又認為此舉是兩國之間的政治“政治博弈”，不排除中方“有更多牌出”。