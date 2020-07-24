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台灣／新冠疫情／菲律賓

台灣宣布26日起菲律賓入境台灣旅客需在機場全面采檢

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資料圖片：中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥。攝於2020年2月5日
資料圖片：中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥。攝於2020年2月5日 中央社記者施宗暉攝
作者： 台北特約記者 陳民峰
1 分鐘

這幾天從菲律賓境外移入台灣的新冠肺炎病例數激增，加上菲律賓國內檢驗個案，陽性率高達12%，台灣疫情指揮中心今天宣布，26日起，從菲律賓進入台灣的旅客將在機場全面接受采檢，有癥狀者須到集中檢疫所，等待檢驗結果。

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台灣疫情指揮中心今天下午召開臨時記者會，宣布新增3例新冠肺炎境外移入病例，都來自菲律賓。據統計，從7月16日到今天，共有6例從菲律賓進入台灣的新冠肺炎病例。

指揮官陳時中表示，不只是菲律賓進入台灣的病例數激增，參考其他國家地區，香港、澳門、新加坡的境外移入個案中，來自菲律賓的病例也佔了15%至29%，因此台灣決定在機場增設采檢關卡。

台灣目前規定，台灣民眾或是持有居留證者，入境後只須居家檢疫14天，外籍人士則須附搭機前3天的檢驗陰性報告。

陳時中說，為了確保安全，26日起從菲律賓飛抵台灣的所有旅客，無論有無癥狀，入境時都必須在機場接受採樣檢驗；有癥狀的旅客，一律送到集中檢疫所，等候檢驗結果，沒有癥狀的旅客可以回家，居家隔離檢疫14天，或到防疫旅館隔離檢疫。

沒有台灣居留證的外國籍人士，仍須提供登機前3天內的新冠肺炎檢驗陰性報告，才能登機、轉機及入境台灣，並在入境後居家隔離檢疫14天。

 

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