港府明哲保身支持一批選舉主任充任DQ劊子手

黃之鋒在面書網頁公開選舉主任蔡某所提出的多項政治審查問題，疑是為DQ黃的立法會參選資格鋪路。2020年7月27日。

國務院港澳辦旗下的全國港澳研究會副會長兼政協委員劉兆佳日前預測，當局今年對民主派立法會參選人所進行的DQ（取消參選資格）規模將會是空前的，而出頭做劊子手的將會是一批所謂選舉主任，他們既非由民選產生，更非港府高職給官員，但卻負起14億人民政權的重擔子，確保香港立法會永續成為一個北京的小橡皮圖章。

廣告 繼續瀏覽後續

各區各界的選舉主任25日先後向10位立法會參選人發出信件，需就曾經要求外國制裁香港、推動香港獨立及否決政府法案等言論主張及立場回覆，外界批評當局是部署對部份參選人進行DQ。

對此，政制及內地事務局事隔一天，以回覆傳媒查詢為由發稿，強調會在法律框架下全力支援選舉主任依法履職。

政制及內地事務局的聲明強調選舉主任會按照法例，裁定參選人的提名是否有效，有需要時會按《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》，要求參選人提供其認為適當的“額外資料”，以令其信納候選人有資格獲提名或該項提名是有效，並強調會在法律框架下全力支援選舉主任依法履職。

聲明又指明，選舉主任會視乎每宗個案的實際情況，諮詢律政司，及包括政制及內地事務局在內的有關機構的意見，並在有需要時按相關條例，要求參選人提供其認為適當的額外資料，以令其信納候選人有資格獲提名或該項提名是有效。

被中共黨媒譴責勾結外國反中亂港的前香港眾志秘書長黃之鋒，是去年區議會選舉唯一被DQ的參選人，早前報名參選立法會九龍東地區直選，收到選舉主任蔡敏君信件，要他解釋是否仍推動已解散的香港眾志“民主自決”主張，包括以港獨作選項，又要求他交代對港版國安法立場，以及是否要用立會議員身份，藉助外國力量對中、港施加壓力。黃之鋒指問題充份反映政權對他巨細無遺的政治審查。

黃在社交網貼出蔡的信件，更限他於今早11時或之前回覆。信中指在已解散的香港眾志曾以“民主自決”為“最高綱領”，黃曾長時間擔任眾志秘書長，要求黃回覆是否同意，即使他退出眾志及已解散，仍然有意繼續推動眾志“民主自決”主張，包括以港獨作為其中一個選項。

針對國際連結工作，選舉主任提及黃推動美國國會通過《香港人權及民主法案》，內容包括針對香港製裁，又提到黃去年曾到美國出席國會聽證會及去信美國國務卿，要求美方對港府官員實施制裁，上月發表參選宣言亦表示有意延續“國際戰線”，要求黃解答現時是否仍有意繼續請求美方落實對港製裁。

對於選舉主任目前正磨刀霍霍準備“空前”DQ民主派參選人一事，因香港實施國安法而出走英國的前香港眾志常委羅冠聰在面書撰文，“敬告”各選舉主任，指他們的決定受到各國注意，呼籲切勿無理DQ候選人，肆意剝奪他人政治權利，否則國際社會可能會有後續行動。

羅冠聰文中指，香港人過去目睹選舉主任如何“猜度”、“推測”候選人的思想，否定他們覆信內容，並一口咬定他們是“不尊重基本法”，他批評：“從任何國際標準來說，選舉主任潛在取消候選人選舉資格的決的（決定）都是武斷、濫權，經不起任何實質的檢測”。他指，選舉是最和平地表達異見的渠道，“假若這樣的渠道都被政治暴力、選舉舞弊（DQ絕對算是其中一種）所扭曲，所引起的反彈難以估計”。

一直在國際戰線努力的羅冠聰透露，過去與各國的外交使節、政要見面時，他都客觀地陳述了民主派在香港選舉所面對的風險，以及香港政府、選舉主任極可能發生的反民主決定，他相信英、美、澳等國家的政治顧問都會特意留意今次立法會選舉，並時刻關注哪位選舉主任作出取消候選人資格的荒謬決定，“或有可能會有後續行動”。

他指，選舉主任服務的對象是香港人，而非北京的政治旨意，希望他們不要冒險成為“斷頭台的劊子手”，下決定前應三思。他並批評，選舉主任要求民主派參選人24小時內回覆，反問：“是否今後有市民任何投訴都可以在紅日（港府指定的公眾假期）拍門，要求政府24小時內回應？ ”