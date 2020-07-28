港大校委會通過解僱戴耀廷 戴耀廷：標誌香港學術自由的終結

香港大學法律系副教授戴耀廷去年因為“佔中案”被判監，港大展開紀律程序討論戴耀廷去留。消息人士指，港大校委會7月28 日召開會議以 18 票比 2 票，通過開除戴耀廷的決定，意味著校委會推翻教務委員會早前建議保留其教席的結論。對此，戴耀廷通過臉書回應指，“這標誌香港學術自由的終結”。

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香港電台當天引述消息人士的話報道指，港大校委會以18票對2票，通過解僱法律系副教授戴耀廷。據公開資料顯示，現年56歲的戴耀廷於2013年提出以“讓愛與和平佔領中環”而聞名，他在當時認為香港若未能有“真正普選”，應該參與佔領行動以爭取2017年香港行政長官選舉得以有“真正選擇”。其倡議最終融入了2014年暴發的雨傘運動之中，他亦因在雨傘運動期間干犯“串謀犯公眾妨擾罪”、“煽惑他人犯公眾妨擾罪”被判處罪成， 判監十六個月。

戴耀廷因“佔中案”被判入獄後，港大成立了“探討充分解僱理由委員會”審理戴耀廷的教席問題。港大早前表示，教務委員會考慮有關委員會提交的報告後，再確認個案是否符合“好的因由”，以及往後應該如何處理，向校務委員會提供意見，並由校務委員會作最終決定。

針對這一結果，戴耀廷當天通過臉書回應指，“辭退我的決定，並不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出。”他指出，“這標誌香港學術自由的終結。香港學術機構的教研人員，再難自由地對公眾，就一些政治或社會爭議事情，發表具爭議的言論。香港的學術機構再不能保護其成員免受內部及外在的干預。”他表示，“若仍有疑問‘一國一制’是否已臨到香港，我的個案應足以釋疑。”

戴耀廷稱，“我非常感謝香港大學培育我成為一名法律學生、法律老師、法律學者及法治的守護者。當目睹所愛的大學沉淪，我感到心痛。不過，我會以另外的身份繼續法治的研究及教學工作，也不會停止為香港的法治而戰。”他強調，“我有信心在未來，會見到一所自由的港大重生。”

同樣針對港大校委會的這一決定，校委會本科生代表李梓成在會後向媒體表示，對結果失望及憤怒。他並提到教務委員會早前認為戴耀廷因“佔中案”被判入獄屬“行為不當”，但未構成充分的解僱理由，但校委會部分委員一意孤行，批評是踐踏大學的學術自由及自主。

李梓成透露指，校長張翔沒有投票，會議大部分時間均討論涉及戴耀廷的議程，最後以極大比數通過決定，但由於保密協議不能透露結果。他提到，在會上提出學生及教師如何在《港區國安法》的陰霾下暢所欲言，不會自我審查等，希望管理層能提供清晰的指引。

此外，港大學生會會長葉芷琳亦強烈譴責及不滿校委會的決定，批評校委會的任命及組成有問題，認為解僱戴耀廷屬政治決定，並認為校委會不應推翻教委會的建議。她表示學生會將發起聯署，以表達不滿。