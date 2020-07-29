港大解僱戴耀庭引發對香港不再有學術自由的擔憂

資料圖片：2020年7月28日香港大學校委會通過開除該校法律系副教授戴耀庭（中）的決定。戴耀庭 2019年因其在2014年佔領中環運動中的角色被判監。圖片攝於２０１９年８月１５日他獲取報候審離開監獄時。

香港大學校委會28日就該校法律系副教授戴耀庭教職問題舉行會議。據香港多家媒體獲得的信息，該會議最終以18票對兩票通過開除戴耀庭的決定。消息傳出引發香港輿論嘩然，更加劇香港學界對港版國安法下無法自由教學的擔憂。正如戴耀庭本人當日在其臉書頁面的聲明所說，這項決定標誌着香港學術自由的終結。

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港大對本是終身教職的戴耀庭的開除決定應該說既在意料之外，也在意料之中。

戴耀庭此前因為２０１４年的爭普選佔領運動而被判監１６個月。港大本周就其去留問題做出裁決。

事實上，香港大學由校長與師生組成的教務委員會此前討論認為，戴耀庭雖然行為失當，但並不構成充分的解僱理由。但校委會則做出了相反的決定。戴耀庭就此在其臉書發表聲明指出，辭退他的決定是由大學以外的勢力透過其代理人作出。

港大校方的決定引發香港輿論嘩然。港大政治與行政學系教授陳祖為在臉書發文，認為這一天成為“港大歷史上無法洗脫的重大污點”。他指出，港大校長“執行了政治任務，戴耀庭成為公民抗命的殉道者，港大賠上了自己的聲譽，在國際學術界將擡不起頭。”

２０１４年雨傘運動中的學生領袖之一黃之鋒也在其推特上發言指出，北京正拿香港的學術自由開刀。

國際人權組織“人權觀察”中國問題專家索菲-理查德森認為，世界各地的大學都應當重新審視他們與香港大學的關係，各大學現時應當站出來對這樣的做法表態。

應該說戴耀庭自2013年倡議發起和平公民抗命行動，要求兌現《基本法》的承諾，在香港切實實行特首及立法會雙普選之後，就逐漸成為北京當局的眼中釘。

戴耀庭主張的“用愛與和平佔領中環“的公民抗命行動，最終在全國人大再次拒絕名副其實的普選而演變成2014年以年輕人為主的為期79天的雨傘運動。雨傘運動無果而終，戴耀庭則因其在佔領運動中的角色而被判監16個月。目前獲得保釋，等待上訴。面對２０２０年香港立法會選舉，戴耀庭近日參與協調泛民主派候選人初選活動，希望推動民主派內部協調，爭取在９月６日的立法會選舉中贏得３５個以上議席。這更引發了北京當局的不滿。

不過，目前港大尚未就解僱戴耀庭決定發表正式聲明，也沒有回應法新社的質詢要求。

自港版國安法公布以來，香港學界已經對學術自由、對教學自由是否仍然能得到保證感到憂慮。

在戴耀庭之前，原本在浸會大學任教的民主派議員邵家臻幾天前也因為參與2014年的佔中運動，而被該校告知不再續約其教職。

一間香港國際學校的歷史教師此前曾向法新社表示，他在給學生布置書面作業時，已經開始避免有爭議的話題。他不願向媒體披露他的姓名。他認為，囯安法的目的就是要避免敏感話題的討論。香港浸會大學政治學者高敬文此前也向法新社表示，近年來，已經越來越難在香港組織涉及台灣，新疆或西藏等敏感話題的研討會。