十餘名泛民立會候選人被DQ 彭定康批評“北京政治清洗”

香港特區政府7月30日下午發表聲明指出，目前有12名參選人被選舉主任裁定提名無效，並表示支持選舉主任決定。對此，前港督彭定康發表聲明批評指，“北京進行了一場駭人的政治清洗”。

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多名報名參選今年香港立法會選舉的民主派人士7月30日表示，被選舉主任通知其選舉提名無效。港府在當天下午4時許發聲明稱，目前有12名參選人被選舉主任裁定提名無效，並表示支持選舉主任決定，強調支持香港獨立、反對香港國安法、尋求外國政府或政治組織干預有關香港特別行政區的事務等行為，不可能真誠地擁護《基本法》，因此不可能履行立法會議員職責。

此次遭到取消參選立法會資格的民主派人士包括公民黨4人：楊岳橋（新界東）、郭榮鏗（法律界）、郭家麒（新界西）、鄭達鴻（香港島）；熱血公民1人：鄭錦滿（香港島）；其他7人：黃之鋒（九龍東）、岑敖暉（區議會二）、袁嘉蔚（香港島）、梁晃維（香港島）、何桂藍（新界東）、劉頴匡（新界東）、梁繼昌（會計界）。

香港中聯辦隨後發表聲明稱，對選舉主任依法決定部分人士參選立法會的提名無效，表示堅決支持，認為有關決定是嚴格根據基本法、香港國安法和香港選舉法律辦事，理據充足，合法合規。

發言人稱，在“一國兩制”下參選立法機關議員，必須真心實意地擁護基本法，效忠香港特別行政區，但留意到被決定提名無效的人士，言行均突破了法律底線，包括有人公開鼓吹“港獨”和“自決”，有人“告洋狀”乞求外部勢力制裁香港，也有人宣稱當選後將無差別地否決財政預算案和政府法案，又有人從根本上反對香港國安法，可謂劣跡斑斑。

同樣就這一事件，彭定康通過聲明則指控北京進行了“一場駭人的政治清洗”。據法新社報道，他質疑香港國安法被用以對大部分港人剝奪權力，“信奉民主如今顯然是非法的……這是你在警察國家才預期會有的行為”。