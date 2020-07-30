李家超：着眼教育界清除“壞蘋果” 擬打擊宣揚“港獨”媒體

香港保安局局長李家超最新在接受《大公報》專訪時表示，首要是整頓教育界，主動清除界別中的“壞蘋果”，“以拯救學子免受荼毒”，並制定新政策及制度防範。他指出，國安委目標是將“危害國安的病毒清零”，有信心一至兩年內能做到成績。採訪中，他還提到“一國兩制”下新聞自由非常重要，不過將參考外國管理媒體制度，不排除立法規管記者，並搜證打擊宣揚“港獨”媒體。

廣告 繼續瀏覽後續

李家超在專訪中表示，香港國安法有效處理危害國家安全的病毒，要強化法則比疫苗更有效，國安委開始建立管理制度，展開國家安全審查，加強國安宣傳、指導、監督及管理。他認為首要着眼教育界，主動清除“壞蘋果”，“拯救學子免受荼毒”。“國安委幾條腿走路，對住公敵繼續嚴厲懲治，同時做好防範工作，目標係將危害國安病毒清零，有信心一至兩年做到成績。”據悉，香港國安法第八條、九條及十條列出防範、制止和懲治涉及危害國家安全行為和活動，對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國安事宜，特區政府應當採取措施加強宣傳、指導、監督和管理，開展國家安全教育。

李家超稱，維護國家安全不能一刀切，要分類別軟硬兼施，精準地執行。他表示對付“大奸大惡的人民公敵”，會以最嚴厲手段搜集情報、執法、檢控。他聲稱，“對涉違法集會等多項控罪的黎智英、李柱銘、楊森、李卓人、何俊仁等一眾亂港頭目，‘身有屎’的香港眾志宣布解散，勾結境外危害國家的羅冠聰逃至英國，陳方安生的‘退休’等等，國安委對這些頭面人物當然高度關注，理當嚴厲執法。”

報道稱，但對於心智未成熟、被荼毒違法或被潛移默化植入分裂國家思維的年輕人，李家超指要制定新政策、制度進行防範及制止工作。他稱“反修例”運動，由去年 6 月至今年 3 月，被捕者當中學生佔整體四成，有 3113 名學生被捕。他表示這是由於教育做得不成功，導致年輕人沒有國家意識，“佔中”至去年“反修例”運動，更將學生的守法意識“摧毀”。而《國安法》賦予政府法權、主導性去監督及管理，他認為應先行整頓教育界，從課程、學校管理及日常活動等方面著手，“教育要先行處理，一名學生犯法，影響是一個家庭，我們 23 年已經無做好教育... 不是只有投訴或學校出現問題先去做，而是主動去了解學校的運作，主動監督，促進管理”。

據了解，香港國安委成員包括三名司長，司長轄下有包括教育局的十三局。他提出，國安委制定的政策覆蓋政府每一個部門，其將會參與提出建議，去除教育政治化，並清除教育界“壞蘋果”，讓校園回復正常的學習環境，“業界絕大部分是有心做教育，但是當中一定有‘壞蘋果’，有少數人專業失德，現在投訴個案過百宗，所以我們要從提升學校的管理、人的管理做起...國安委幾條腿走路，對住公敵繼續嚴厲懲治，同時做好防範工作，目標是將危害國安的病毒清零，有信心一至兩年做到成績。”

另就針對香港媒體的態度問題，李家超稱，“一國兩制”下新聞自由非常重要，《基本法》第二十七條保障香港居民享有新聞、言論及出版自由。他說希望傳媒業界能自律、專業。李家超指會參考外國對媒體的管理制度和懲治方法進行研究，保障新聞自由的同時，不排除立法監管，“絕大部分媒體我覺得是做新聞工作，當然有的公開宣揚‘港獨’的媒體，我們會搜集證據打擊。”

至於其口中“港獨”分子利用網絡眾籌，李家超承認現行法例有可能出現漏洞，眾籌的資金來源，是否涉及危害國安的境外金庫，需要了解，有關政策局在這方面會研究，不排除立法，堵截非法資金鏈。採訪中，他還透露指，保安局轄下六大紀律部隊已一併加入危害國安的情報搜集，而內地相關部門會在科技及特工訓練方面提供指導，配合國家尖端偵測設備做後盾，打破美、英、歐盟禁止或限制出口敏感設備的政治圍堵。李家超稱，對國安處維護國安充滿信心。

針對李家超的發言，“立場新聞”引述香港民主黨立法會議員黃碧雲的話指，前者失職兼越權。黃碧雲表示，李家超作為保安局局長，任內違背民意強推送中惡法，製造香港的亂局，對警隊內的“壞蘋果”視而不見，肯定失職。黃碧雲亦稱，教育事務應歸教育局管理，保安局局長不應越權，指示或監督學校如何處理教育問題。她還批評指李家超言論涉嫌架空教育局，越權亦濫權，“如任何一個國安委員會的成員像李家超一樣，對任何政策局的事務隨意指點，說三道四，便會天下大亂”。

黃碧雲強調，港府和保皇黨議員近年群起針對教師、學生及教材，已經令教育界出現前所未見的白色恐怖，扼殺教學專業自主，及壓縮教育工作者的言論自由和學術自由。她並呼籲李家超先做好自己份內事，整頓警隊，正視警暴和警黑勾結問題，停止對教育界指手畫腳。