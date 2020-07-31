安倍首相等痛悼李登輝逝世

台灣前總統李登輝在7月30日，因為併發症過世於台北榮總醫院，享年98歲，日本首相安倍晉三在7月31日表示：痛惜之極。

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安倍晉三31日在官邸就台灣前總統李登輝去世向媒體表示：“李登輝總統為日本和台灣的親善關係，增進友誼做出很大的貢獻，作為建立日台關係基礎的人，他始終帶着特別的感情對待日本，日本國民對他感到特別親切。對於李登輝原總統的去世，深表哀悼，並希望他安息。

日本官房長官菅義偉在31日的記者會上表示：李登輝“構築了今日台灣的民主主義和日台關係的原總統，給很多的日本國民留下了深刻的印象“，並表示在自民黨下野的時候他曾訪問過台灣，和李登輝見過面。他說“雖然那時已是接近90歲高齡，但是讓人感到充滿了力量，熱情地談論着對台灣和對日本的想法，給我留下了深刻的印象。”

對李登輝的逝世，菅義偉表示“無限痛惜，李原總統不僅為增進日台之間的友好做出了巨大貢獻，而且為自由、民主主義和法治的統治這一普世價值紮根於台灣發揮了極其重大的作用”。

但在談及日本是否會派代表參加李登輝的葬禮時菅義偉表示：無計畫派政府人士出席李登輝葬禮。

李登輝生和日本淵源甚深，22歲以前在殖民地台灣是日本國籍，日本統治時代的日本名為“岩里政男”。（法廣特約記者楚良一發自東京）