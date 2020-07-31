香港立法會選舉押後一年 林鄭稱無政治考量

香港行政長官林鄭月娥宣布由於冠狀病毒病例增加，原定於9月舉行的立法選舉推遲一年。2020年7月31日香港

香港特首林鄭月娥7月16日宣布將香港立法會選舉日期押後一年。她強調押後選舉的原因是冠狀病毒疫情，沒有政治考量。北京表示支持林鄭的決定，並稱，香港立法會空缺問題將由中國全國人大決定。

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據香港電台網站消息，香港行政長官林鄭月娥宣布，因應疫情，援引緊急法，將立法會選舉押後1年，在明年9月5日舉行，並撤銷今年9月6日換屆選舉的公告，選舉程序終結。

至於立法會未來一年出現的真空期，林鄭已向中央政府呈交緊急報告。中國國務院回覆表示支持推遲立法會選舉1年的決定，如何處理立法機關空缺問題，中央將依法提請全國人大常委會作出決定。

林鄭月娥形容，押後選舉是非常艱難的決定，但因應疫情，強調有關決定是必須，沒有政治考慮。

另據香港01報道，香港民意研究所今（7月31日）公布最新一輪的「我們香港人意見組群調查」，結果顯示55%受訪者認為立法會選舉應如期舉行，其中36%受訪者認為應押後選舉。若以「民主派」支持者和「非民主派」支持者計算，則有73%民主派受訪者認為要如期舉行選舉，而非民主派受訪者有38%認為選舉要如期舉行。

香港浸會大學選舉觀察計畫成員黎恩灝表示，不少市民意向是不認同押後選舉，亦有專家認為應在8月底才決定選舉是否應押後，他質疑政府仍未處理好防疫工作下，刻意押後選舉會破壞選舉公正性。黎恩灝強調，押後選舉不會緩和社會矛盾，反而會製造社會衝突和更大民意反彈。