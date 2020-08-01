海外港人鄭文傑：遭通緝控罪是榮譽，不是羞恥

北京當局火速制定並頒布的港區國安法迅速發功，香港警方繼7月29日在香港拘捕4名被認為支持香港獨立的學生後，又在31日對6名目前在海外的港人發出通緝令。 其中前“香港眾志”創黨主席羅冠聰、前“學生獨立聯盟”召集人陳家駒、前“本土民主前線”召集人黃台仰，及英國駐港總領事館前職員鄭文傑四人均被冠以涉嫌煽動分裂國家罪名指控。近期已在英國獲得政治庇護的鄭文傑告訴本台，接獲通緝令雖然不完全感到意外，但還是很震驚：

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鄭文傑：我就覺得這個罪是一種榮譽

鄭文傑：“也不是說不能預期，但也還是有些震驚，因為終於被他們放在很靠前的通緝名單上，算是第一批海外的。剛好是在他們在香港抓了4位年輕的港獨活動人士，隔了一天就對我們海外的這些人 發出這樣一個訊息。（感覺）還是蠻震撼的，對我來說。”

“現在官方聲稱是因為 我提出了“影子議會”的概念，涉嫌分裂國家，所以，（當局）還是以我7月1日國安法實施之後的言行來做（控罪）。但是對我個人來說，我並不在意它（國安法）是不是有追溯期，因為我的感覺都是一樣：欲加之罪，何患無辭。只不過是用任何一個法律理由找一個借口。“

“這件事我覺得莫名其妙，因為就算是“影子議會” ，也從來、從來沒有任何一句話講過“香港獨立”的訴求。老實講，我沒有違背自己的良心，我做的所有事情都是為了公眾的利益和自己人民的福祉。所以，如果他們認為這樣的做為都算是罪 ，那我就覺得這個罪是一種榮譽，而不是一種羞恥。“

法廣： 您現在人在英國，對自己的安全是不是還是有些擔心呢？

鄭文傑：“是的。因為前一陣子黃台仰來，我們碰面的時候，他已經被跟蹤一次。那是在通緝令公布之前一天。所以我們覺得 ，他們在發布通緝令的前一天，其實已經有跡可循，我們已經被跟蹤，然後把我們寫進通緝名單。我自己昨天（31日）也有被跟蹤：我去中國大使館門外抗議結束後，在倫敦市中心街頭，看到可疑人士跟蹤我。”

鄭文傑原本是英國駐香港總領事館職員。2019年8月初去深圳出差時被中國警方以“嫖娼”罪名拘押15天。他後來向媒體披露其在被關押期間遭受酷刑孽待，被迫電視認罪。他此後流亡英國，並宣布與家人斷絕關係。面對香港日益惡化的形勢，他提議流亡港人成立一個“影子議會”，以延續港人爭取民主、捍衛自由的抗爭。他也與幾名其它流亡港人搭建“避風驛”，希望能為國安法壓力下需要幫助的港人提供庇護訊息。

六名首批被通緝的海外港人還包括“學生動源”前成員兼劉康以及2014年“佔中“運動發起人之一朱耀明牧師的兒子朱牧民。這兩人的通緝罪名是涉嫌逛街外國勢力危害國家安全。但朱牧民已經旅居美國二十多年，早已入籍美國。

“香港眾志”、“學生獨立聯盟”、“本土民主前線”、“學生動源”等團體都已經在國安法公布當天宣布解散。