香港國安法首次伸向國外：通緝6人含美國公民

法新社8月1日發自香港的消息說，香港警方對流亡海外的民主派活躍人士發通緝令顯示，即便流亡海外，親民主派港人也難保安全。甚至一名美國公民在被通緝之列。

廣告 繼續瀏覽後續

身為美國公民的香港民主委員會領導人朱牧民（Samuel Chu）周五表示，他得知自己受到香港警方通緝，理由是煽動分裂和勾結外國強權。朱牧民在推特上表示，他是首名被《香港國安法》通緝的非中國公民。他相信自己不會成為最後一人。他說，“如果我成為目標，任何為香港發聲的美國人，以至任何國家的人，將來都可以成為目標”。

據中國國家媒體報道，有6名流亡外國的香港民主派成員被香港警方以涉違反“國安法”通緝。法新社說，這是當局首次援引法律的域外管轄權來攻擊不在香港的活躍人士。

在其他被通緝的港人中，有最近逃到英國的香港眾志創黨主席羅冠聰（Nathan Law）；還有英國駐港領館的前僱員鄭文傑（Simon Cheng）。鄭文傑據稱在中國遭受酷刑後在英國獲得庇護。此外，根據港媒報道，流亡德國的香港本土派人士黃台仰（Ray Wong Toi-yeung）也在通緝名單中。他是香港本土民主前線召集人。據法廣香港特約記者甄樹基報道，流亡德國的黃台仰表示，他到倫敦探訪另一被通緝的前英國駐港領事館職員鄭文傑時，被神秘人跟蹤。

法新社說，自上個月北京強加給香港國安法以來，香港民主派陣營受到持續攻擊。這一舉措被中國領導人形容為懸在其批評者頭上的“一把劍”。這個立法鎖定的目標是顛覆，分裂，恐怖主義和串通與外國，最高可判處終身監禁。 但是人權組織說，這是一個迫使持不同政見者沉默的法律武器。

香港國安法生效以來，已有十幾名民主運動人士被取消參加議會選舉資格。 四名學生（其中一名只有16歲）因在社交媒體“煽動分裂國家”罪而被捕。

羅冠聰在臉書上表示，這些逮捕，取消候選資格，通緝公報都表明，我們必須在世界舞台上保持活躍。他補充說：像我們這樣溫和表達意見，在香港都沒有餘地，這突顯了中共政權的荒謬。