林鄭借詞疫情押後選舉現乘勢建議設“境外”票站

特首林鄭月娥動用緊急法借詞抗疫而押後9月份的立法會選舉之後，現又乘勢倡議在境外設港人投票站。但民主派擔心林鄭所指的“境外”實際上就是“內地”大陸，港澳辦麾下的全國港澳研究會副會長劉兆佳認為境外投票應只限於大灣區較易，料中央政府未必容許所有海外香港永久居民投票。

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中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強告訴明報，他對境外投票極有保留，形容是“打開潘朵拉盒子”，破壞整個選舉制度，憂帶來的傷害遠大於好處。他說，投票安排、如何監督，都是疑問，又質疑是否在每個國家都可找到地方做票站。他說，境外投票其中一種方式是經郵遞，可能出現很多舞弊行為。

林鄭成功將立法會選舉押後一年，至明年9月5日舉行，她1日先後接受電台及電視台訪問時，以新加坡為例，稱當地設有境外投票制度，因此較有條件在疫情下如期舉行選舉，認為香港需檢視選舉安排，包括境外投票、長者投票特別安排等，更特別提到應保留身在大灣區港人的選舉權。

她在訪問中特別提到大灣區是一小時生活圈，“日後的選舉是否應尊重（在大灣區的）這些人，（他們）也是香港居民，保留他們的選舉權”，又稱長者投票的特別安排等全都可以檢視。根據統計處數字，截至2019年中，在廣東省逗留6個月或以上的香港永久居民有逾54萬。

民主黨林卓廷認為，大灣區港人如通常在大陸居住，已不符選舉條例的選民資格，質疑他們4年一次的選舉都不能返港，平日是否經常返港。明報引述林卓廷表示，境外投票背後有政治考量，因較貼近建制票源。他又擔心若大陸港人想投票給民主派，會因身在大陸而有政治壓力。

劉兆佳則表示，香港以居住地界定選民資格，有別外國以國籍為標準，故境外投票首要處理畫界問題，若只限在大灣區並以香港為經常居住地的永久居民可境外投票，相對較易處理，隨後的問題是設置票站、選舉經費等技術問題，他認為一年內難解決上述問題。他說，中央政府未必願意容許所有香港永久居民在境外投票，包括海外港人，因難以掌握海外港人政治取向，影響愛國者治國的方向，又會擔心外部勢力協助民主派在海外拉票。

香港親共第一大黨民建聯的葛珮帆表示，容許港人在境外投票涉及修例，包括在內地設票站的法律問題。她認為未來一年要做到電子取票不難，選民透過插入身分證及指模的雙重認證方式，便可在大陸的票站領取選票及投票，但網上投票難度較高，因必須每名選民都有數碼個人身分，才有足夠保障。