蓬佩奧譴責港府推遲立法會選舉 擔心港人或永遠無法再投票

香港行政長官林鄭月娥以新冠疫情為由，將立法會選舉延後一年。美國國務卿蓬佩奧周六（8月1號）發聲明譴責港府決定，表示將選舉延遲這麼久沒有正當理由，同時也擔心香港人可能永遠無法再投票。香港“法政彙思”團體周日也發文稱大規模取消選舉資格及延遲選舉違反香港人的基本權利。

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在7月30號取消了12名民主派立法會候選人 資格後，香港行政長官林鄭月娥周五7月31日召開記者會宣布，由於疫情嚴峻，原定9月6日舉行的立法會選舉將延後至2021年9月5日舉行。她指出，延後選舉是基於公共安全、保障市民健康及保證選舉公平公開舉行，並非政治考慮。

美國國務卿蓬佩奧周六發聲明譴責港府決定；他表示，港府沒有正當理由將選舉延遲這麼久，香港可能因此永遠無法再投票，不論是任何事務或職位的選舉。

蓬佩奧指出，港府的決定令人遺憾，也證實北京無意履行在<中英聯合聲明>>及<基本法>>中對香港人民與英國所做的承諾。他說，數十年來，香港人民不斷展現他們渴望且有能力舉辦自由公正的選舉，港府應重新考慮延遲選舉的決定。蓬佩奧呼籲，香港立法會選舉應儘可能在9月6日附近舉辦，舉辦方式也應反映香港人民的意志與渴望。他強調： “若非如此，香港很遺憾地將持續往淪為另一個中國統治城市的路邁進。“

針對港府延遲選舉，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）7月31日也譴責港府做法，並指該舉動破壞支撐香港繁榮安定的民主進程與自由。

法政彙思：大規模取消選舉資格及延遲選舉違反香港人的基本權利

另外，香港專業法律團體法政彙思周日也發文稱，該團體認為大規模取消選舉資格及延遲選舉違反香港人的基本權利。根據《基本法》有關條例，所有香港永久性居民均享有基本的選舉權和被選舉權。所有香港永久性居民皆享有言論自由的基本權利。

聲明稱，十二名被取消選舉資格的被提名人已聲明他們擁護《基本法》及保證效忠香港特區。高等法院曾裁定若候選人簽署聲明，選舉主任只可以在具有“強而有力，清晰和具說服力的材料，客觀而明顯地顯示即使已簽署聲明被提名的人在獲提名時並無擁護《基本法》和保證效忠中華人民共和國香港特別行政區的意圖”的情況下，裁定候選人不具備所需的意圖。

而法政彙思質疑被提名人是否有行為或言論構成“強而有力，清晰和具說服力”的証據，“客觀而明顯地”顯示他們並無擁護《基本法》和保證效忠香港特圖的意圖，去支持取消他們的選舉資格。他們認為，現在哪些行為會被視為不擁護《基本法》和不能保證效忠香港特區變得越來越模煳。二零一九年，黃之鋒因支持民主自決而被取消參選區議會選舉的資格。現在，反對《國安法》變成了取消更多參選人資格的理由。這樣的不確定性不利於舉行符合國際人權法的公平公正的選舉。

該團體還指出，根據香港法例第542章《立法會條例》第44(1)條：如果換屆選舉因可能受騷亂或公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故妨礙、干擾、破壞或嚴重影響，則行政長官可藉命令指示將該項選舉押後。而該日期不得遲於該項選舉、投票或點票本會進行的日期後的14天。故此，行政長官並沒有權將立法會選舉推遲一整年。同時，行政長官尚未證明她有考慮過其他可行辦法，例如以郵遞方式投票或交錯投票。值得一提的是，在過去的幾個月，其他國家/地區，包括新加坡和韓國，亦已在疫症期間成功舉行了大選。

北京：將對全港市民免費篩檢 建“方艙醫院”

據報道，香港連續11天每天新增病例破百。另外，港版方艙醫院今午啟用，初步收治20至30人。中國國務院港澳事務辦公室周五發表聲明，指北京中央已應港府請求，決定派遣檢測人員赴港協助開展大規模核酸檢測篩查，以及幫助港府加快建設臨時隔離及治療中心。

香港文匯報今天在報導北京述權威消息人士說，北京中央不惜出錢出力，將派遣衛生健康委員會和廣東省的檢測團隊來港，為全港市民免費進行新冠（武漢）肺炎核酸檢測，全部由北京中央出資。