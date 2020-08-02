親戚接二連三涉弊台灣總統府秘書長蘇嘉全辭職蔡英文已批准

總統蔡英文（右）與總統府祕書長蘇嘉全（右2）7月30日在總統府接見「2020國家卓越建設獎暨全球卓越建設獎」得獎代表，因應疫情以拱手代替握手致意。

台灣立法院前院長、520剛上任總統府秘書長的蘇嘉全，今天下午因擔任立委的侄子蘇震清捲入收賄兩千萬元遭檢察官聲請羈押等弊案，宣布辭去總統府秘書長職務，總統蔡英文已經批准，震撼台灣政壇。

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蘇震清收受賄賂這件弊案可以說是壓垮蘇嘉全的最後一根稻草。這件賄賂案前天剛曝光，跨黨派共有六位立委集體收賄，包括國民黨立委陳超明、廖國棟，民進黨立委蘇震清、曾任外交部長的民進黨前立委陳唐山，時代力量黨主席也是立委的徐永明、及無黨籍立委趙震宇。

台灣檢方前天兵分65路，在全台展開大搜索並逮捕63人，訊問過後，除陳唐山獲准交保外，檢方向法院聲請羈押包括五位立委在內共十個人。初步清查，賄款總共約四千萬元，蘇震清最多，收了兩千多萬元。

弊案分兩部分，一部分是「太平洋流通投資股份有限公司」簡稱太流公司，它的前董事長李恆隆為了奪回SOGO百貨公司的經營權，收買跨黨派立委，請他們在立法院推動修正公司法相關條文，被稱為SOGO條款。另一個部份是為了兩家殯葬業者的利益，立委向內政部營建署官員施壓，變更陽明山上墓園的地目。

不過總統府秘書長蘇嘉全面臨的壓力不只這個案子。日前他才因為外交部「電文門」事件，被爆出在立法院長任內，與擔任立委的侄子蘇震清透過人力公司牽線，到印度尼西亞私下會見印度尼西亞副總統等高層，外交部的電文指稱，一行人拒絕外交部駐印度尼西亞代表處官員陪同，是為了謀私利，引發各界震撼。

另外，更早之前，蘇嘉全外甥張仲傑擔任國營企業唐榮公司總經理，被揭發涉及四件弊案，他將唐榮公司員工旅遊交給次子承包，公司的物資採購由長子負責，員工制服則交給妻子開設的公司直接採購，毫不避諱。事發後張仲傑已經辭職下台。

蘇嘉全今天在辭職聲明中表示，他從政30多年，無論擔任哪一項職位，都謹守分際，清廉坦蕩，他與太太從未因任何貪瀆案件受到偵辦或起訴。但近來外界屢屢以莫須有的抹黑污衊，影射他利用職權，包庇家族牟利，對他惡意的人格謀殺，他絕不接受。為了不再讓蔡總統困擾，也讓檢調能夠秉持勿枉勿縱的司法精神放手偵辦，他宣布辭去總統府秘書長一職。