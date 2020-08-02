革命還是移民？港人用腳作出抉擇

英國製片家索恩（Matthew Torne）以五個香港人作為他一套三輯紀錄片《最後一站往啟德》的背景故事的人物，經過2014年雨傘運動無疾而終的收場之後，其中一人自問“到底要革命還是要移民？”經濟學人一篇文章指出，很多人現在已經知道答案。

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6月30日深夜11時，即距離回歸23周年之前的一個小時，中共向香港實施國安法，目的是要香港屈服。文章指出，一夜之間香港失去了一國兩制下的言論自由。2014年中共對雨傘運動是看他運動到幾時，但2020年中共已經失去耐心。

7月1日有好幾人因為違反國安法被捕；7月29日有四個學生，包括學生動源的前主席鍾翰林，因為鼓吹香港獨立而被捕；到了昨天（7月30日），有12個民主派立法會參選人被DQ出局。上街抗爭的情緒冷卻之際，現實開始沉澱。文章指，很多香港人的焦點已經有所轉移，就像他們的上一代處於政權回歸逐步變成事實之際，心中只有移民他國的念頭。

文章指，中共的打壓並非是港人遠走他鄉唯一的原因。香港已是全球生活最昂貴的地方，生活開消猶在紐約、東京和倫敦之上。然後，港人又碰上武漢病毒的擴散。中文大學5月份的一項民調顯示，15歲至24歲的港人，有一半正考慮移民。一個準備移民的23歲青年說：“在香港，人人都在為生活而掙紮。甚至中產階層如我這般，擁有一間自置的房子也是一個遙遠的夢想。”

港人移民有很多國家可供考慮，加拿大是香港出生港人移居人數最多的經合組織（OECD）國家，1989至1997年之間，超過27.5萬港人移民加國。只需投資大約15萬元加幣，就可以獲得居留權，這筆錢隨隨便便在香港賣了房子就可以負擔得起，因為香港的樓價平均是120萬美元。澳洲則計畫給予在地港人5年延長簽證，“之後可以申請永久居留”。至於移民投資額則稍微昂貴一點，大約是150萬澳幣，約110萬美元。

文章指出，台灣已經為有意移居當地的香港人新設一個辦事處，從1月到5月之間，已有3352個香港人申請到台灣居留，是去年同期的一倍。文章引述移民資訊專家指出，文化和生活水平因素，令台灣成為一個炙手可熱的選擇。最近一項調查更發現台灣是眾多移民選擇最受歡迎的一個，有50%的港人考慮移民台灣。

英國則對港人移民的態度有着最大的轉變，1990年它只給予5萬個香港家庭英國國籍身份，因此被港人批評為出賣香港。倫敦給予其他大多數的港人一本BNO英國海外公民護照，好處是可以免簽入境英國半年，以及獲得少許的外交保護。但現在它卻給予300萬BNO護照的港人和家屬居住英國的權利，之後“可以申請完整的英國國籍”。

在此同時香港移民資訊服務客似雲來，其中一家公司2020年上半年已經協助250個家庭移民他國，較2019年同期超出一倍。Harvey Law Group律師事務所為了突然暴增的生意而需要添加人手。有些顧問還試圖勸服香港銀行家打消為了移民加拿大而計畫改行做一個屠夫的意圖。

文章指，香港官方雖然沒有追尋港人移民他國的數據，但申請良民證的數字，在2018年至2019年之間卻急升40%到3.3萬個。一般外國或外國的大學都需要港人出示無犯罪記錄的良民證，作為申請簽證的附加文件。

有些高調的學生運動領袖早已移民他國，羅冠聰有鑒個人安全堪虞而在7月2日飛往倫敦，有些則仍在掙紮之中，因為最需要離開香港的，也都是對香港最有理想的一群，一個勇武的抗爭者Nicole說：“在香港正處危急之秋離開，感覺上是錯的。我會覺得自己是逃兵。”