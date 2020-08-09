美國衛生部長阿紮爾率團抵達台灣訪問

美國衛生部長阿紮爾（Alex Azar）率領代表團於8月9日飛抵台北松山機場，開始對台灣進行為期三天的訪問。這是自1979年華盛頓與台北斷交，僅承認北京是中國唯一代表以來，到訪台灣的最高層級美國官員。此次訪問正值中美陷入冷戰，受到外界關注。

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在3天的訪台行程中，美國衛生部長阿紮爾將與台灣總統蔡英文會面。法新社蔡英文是北京的“眼中釘”，她被指控尋求讓擁有兩千三百萬居民的台灣島獨立。

儘管美國與北京建交後與台灣斷交，但美國一直是台灣最強大的盟友和主要的武器供應商。據中央社今天報道，美國衛生部長訪問團今天下午4點48分抵達台北松山機場，訪團乘坐美國空軍C-40B行政專機的，機身上漆有美國國旗，顯示訪問的高規格。

美國部長和政要訪問台灣的背景是華盛頓與北京在諸多問題上陷入緊張。為了回應香港國安法，華盛頓日前剛公布了制裁包括林鄭月娥在內的11名中港官員名單，同時也對北京的數碼精粹企業抖音TikTok和微信WeChat採取了嚴厲限制措施。

法新社今天發自台北的電稿說，美國衛生部長阿紮爾將對台灣管控Covid-19病毒疫情的成功特別表示致敬。而此刻正值美國深陷疫情危機，民意不振的特朗普指控中國應對這場大流行負責。

一名美國高官向媒體表示，“此行是對台灣在抵抗Covid-19疫情鬥爭中取得成功的認可，也見證我們共同分享的信念，那就是：開放和民主的社會能更好地應對像Covid-19冠狀病毒這樣的威脅”。