德國《商報》：北京違背了“一國兩制”的承諾

香港傳媒大亨黎智英被捕的消息，引發德國媒體多方批評。

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德國《商報》表示：周一從香港傳來的照片令人震驚。《蘋果日報》的辦公樓被警方封鎖，之前，該報創辦人黎智英，他的兩個兒子和其他人已被逮捕。這是迄今為止香港在北京的控制下發出的最強烈視覺信號。數天前，香港無限期推遲了原定於九月舉行的立法會選舉。就在幾個月前，這些都是不可想象的事情。香港現在跟中國大陸一樣，新聞和言論自由受到同樣規則的限制。北京破壞了香港的獨立司法，違背了“一國兩制”的承諾。歐盟現在必須直言不諱地和北京談一談。歐盟在這方面的事做得太少了。

德國《明鏡》周刊稱讚黎智英是個無所畏懼的人。黎智英有自信心，敢說話，多年來就一直是北京宣傳機構仇恨的人物。現在他被警方逮捕了。這位對中國持批評態度的出版商面臨監禁的命運，而且可能被終生監禁。這是迄今為止香港當局對媒體的最大攻擊。黎智英是民主陣營的最傑出代表，曾因涉嫌輕微違法，比如參加未經許可的示威遊行，而多次被捕，但他一直獲保釋。但根據新的國家安全法，他再次被保釋的可能性不大。不僅如此，他還甚至可能不是在香港，而是在中國大陸受到審判。北京《環球時報》已預告，黎智英將面臨嚴重懲罰。