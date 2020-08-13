《華盛頓郵報》《紐約時報》就黎智英被捕發表社論呼籲國際社會力挺香港人

香港壹傳媒主席黎智英等10人被捕，《華盛頓郵報》發表社論呼籲國際社會不要拋棄香港或屈服於中國的壓迫；《紐約時報》在社論中疾呼，國際社會應清楚表明，中國對香港的作為將遭到唾棄。

廣告 繼續瀏覽後續

《華盛頓郵報》社論指出：當前中國正加速終結香港珍貴的自由與獨立地位，中國國家主席習近平拍板，藉著港區國安法的實施，中國威權體制應立即挾制香港，不得再拖，這就是香港泛民派指標人物黎智英被捕所傳達的令人不安訊息。

有鑒於此，社論說：對於中國願信守1997年香港主權移交時應允的“一國兩制”承諾，也就是確保香港可維持法治、言論自由與充分民主的保證，將不能再有任何幻想。但香港民眾已一再表達他們珍惜民主自由的價值，全世界絕不能拋棄他們，或屈服於北京的壓迫。

《紐約時報》社論表示：香港警方逮捕《蘋果日報》創辦人黎智英，指控他勾結外國勢力，這是依據北京當局通過的反煽動叛亂法律所界定的模糊犯罪之一，此舉是中國意圖充分利用這套涵蓋範圍廣泛的法律，扼殺言論自由和破壞香港民主運動的最新且最明確的跡象。

社論指出：倘若習近平以為把法治變成管制，就能消弭香港人渴望基本自由的習性，他根本就是昏昧。美國與其盟友以及所有珍惜自由的人們，都有義務藉由每個機會向北京非常清楚表明，如同在新疆和南海，習近平在香港的判斷失誤，正把中國從崛起的新星變成眾所唾棄的對象。