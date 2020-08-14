壹傳媒股價兩日“瘋漲”增倉者查明乃散戶及中資券商

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違法國安法10日被警方登門逮捕，壹傳媒集團大樓更被200警員高調入內搜查取證以及逮捕集團高層，但當日股價不跌反升，而且連續“瘋漲”兩日，之後才告回落，今（14日）早上又反彈約18%以上。外界對壹傳媒股價瘋漲現象有多種猜測，建制派傳媒指是美、台黑手幕後操作，但一直在監察市場活動的證監會並無提及需停牌或發生存在違規情況，只向投資者表示買賣壹傳媒股份時須格外審慎。不過蘋果日報指出，股價波動其實乃大量散戶入市，以及中資券商增倉所致。

廣告 繼續瀏覽後續

報道指，翻查周一（10日）壹傳媒的倉位變化，未有跡象顯示股價被操控。大量散戶使用的富途（證券）增倉2712萬股，而其他主要增倉券商均為中資，包括中銀、越秀、工商銀行（亞洲）、招商、華盛，該六間證券行共增倉達5075.1萬股，占發行股本1.92%。

十大增倉券商中亦包括安里證券，增倉達1100萬股排名第三，占發行股本0.42%。據蘋果日報報道，安里由中港有金融背景人士成立，主席兼行政總裁為財經人士黃偉康，他對本報指觀察到入市的主要是散戶，有支持壹傳媒者，亦有人為炒波幅入場。

至於減倉的證券行，首三名均為外資證券行，包括盈透證券、花旗銀行及渣打銀行，分別減倉2445萬股、993.2萬股及747.8萬股，合計占發行股本1.6%。

大股東黎智英持股71.26%，未有變動，而市場亦不可能有人持股增持至逾三成觸發全面收購。

此外，黎智英被捕翌日，香港多處報紙集散點清晨出現購買蘋果日報的人龍，他們聲稱以行動支持蘋果日報，到了今（14日），更有讀者在該報買下兩頁全版廣告以示支持，廣告整版只有5個字：“印白紙都撐！”

今日出版的蘋果日報A疊有23則廣告，有3則是全版，當中2則沒有署名，全版白底，正中間只有一句“印白紙都撐！”另一則全版是食肆“禦品．千之味”，內容除商業宣傳外，廣告置頂寫上“為香港人撐蘋果”。