高雄市長補選開票 民進黨候選人陳其邁當選

台灣高雄市長補選今天8月15日開票。民進黨候選人陳其邁當選，未來任期兩年4個月。據選舉委員會公布，陳其邁以超過67萬票當選，得票率超過7成。他今天向選民承諾了他未來任內的4大優先工作。

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據中央社報道，陳其邁當選後在下午6時15分發表感言說「今天開始就是高雄希望的開始」。他並向高雄居民承諾他未來的4大優先工作是：產業轉型、增加就業、重大交通建設及解決空氣污染。

國民黨候選人李眉蓁承認落敗。她呼籲支持者給予陳其邁機會，帶領高雄。她還表示，市議會未來會繼續監督市長的工作。

高雄市今年6月6日投票罷免了前市長韓國瑜。今天的補選在三黨候選人中展開。中央社說這次補選是中華民國直轄市長在1994年改為民選以來的首次。3名競爭者是：民進黨的陳其邁、國民黨的李眉蓁，民眾黨的吳益政。