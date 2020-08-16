港府高幹曾國衛否認臨立會缺民意授權 因“人大就是民意”

香港網絡廣傳曾國衛不久前接受傳媒訪問時的照片，照片中他的辦公室當眼處置放了習近平的瓷照。

美國制裁中港官員11人名單中榜上有名，而且排名在夏寶龍、張曉明以及駱惠寧之上的政制及內地事務局局長曾國衛，15日接受電台的訪問時說，因立法會選舉押後一年而誕生的臨時立法會，並非沒有民意授權，因為這是人大常委的決定，而人大常委就代表民意。

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全國人大常委會決定第六屆立法會議員延任一年，以填補押後選舉出現的真空期，民主派批做法如同委任，對留任與否未有最後決定。

在辦公室顯眼處置放習近平大頭照的曾國衞，出席電台節目時說，人大常委會的決定合情合理，是最簡單、亦是代表民意的決定，符合香港整體利益，他呼籲全體議員重回議會、謹守崗位，做好民生工作、對抗疫情，並與政府在民生經濟工作上共同努力。

他否認未來一年的議會缺乏民意授權，辯稱人大常委會作為全國最高權力機關，本身就是民意，加上第六屆的立法會議員都是選舉產生，不認為延任一年就沒代表性。

對於外間有人反對在今年參選時被DQ的4名現任議員留任，認為一邊DQ其參選資格，一邊又安排留任會有矛盾，曾國衞不認同，指DQ不等同“終身不給報名”，認為不需要太早下定論，選舉主任在下次選舉會觀察參選人的言行，再決定參選人是否擁護基本法和香港特區，再確認其參選資格。

提到參選人或議員是否必須表態支持國安法？曾強調，維護國家安全是憲制責任，“不分青紅皂白反對國安法，都是一個問題”，直言反對國安法難以令人相信是真誠擁護基本法和效忠香港特區。

他又重申，政府無意就目前出缺的4個議席進行補選，若然在未來一年進行補選，將會與因疫情押後換屆選舉的情況有矛盾，擔心進行選舉會面對疫症風險。

被DQ後但又可以留任多一年的公民黨郭家麒，則質疑曾國衞對於人大常委會就是民意的說法，反問：“二十幾名港區人大代表又怎可以代表大部份港人的聲音呢”，他指出人大代表沒有市民授權，難以在人大會議反映大部份港人聲音，直斥：“真沒辦法，現在的官員邏輯很差”，又強調民選的立法會議員才是最有民意代表性，諷刺曾國衞少接觸市民，不了解何謂真正的“民意”。

此外，早前有份到北京開會的基本法委員會副主任譚惠珠亦電台節目中透露，特區政府就延後選舉上呈到北京的文件中，未有提及政治問題，亦沒有觸及立法會議員資格議題，僅提及抗疫一事，相信人大的決定沒有政治考慮，只因中央支持特區政府抗疫面作出。

譚又說，會上沒有討論議員資格問題，今次延任的決定不會影響選舉主任日後判決議員的參選資格、亦不影響明年選舉主任是否DQ參選人的資料，聲稱選舉主任仍可根據現行法例，以及2016年有關基本法第104條的釋法內容作決定。

有聲音要求民主派杯葛未來一年立法會，譚說這是他們的個人決定，認為建制派在立法會有過半議席，民主派拒絕重回立法會沒有大影響，但她估計，民主派重返議會機會很高，因放低之前四年的工作不容易，她呼籲民主派若選擇重返議會，要幫手解決香港問題。