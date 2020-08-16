英國因國安法終止提供香港警察軍事訓練計畫

根據英國衛報報道，英中兩國關係惡化之際，英國政府已下令軍方終止為香港警方以及其他兩個單位提供訓練。

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報道指，軍方和皇家空軍（RAF）一直有為香港警方以及政府飛行服務隊和香港海事青年團提供有限度的訓練計畫，但目前這些計畫已被叫停。

英國政府表示，終止提供訓練是因為新冠狀病毒危機，但政府一名發言人證實，就算疫情結束之後，雙方之間就有關訓練的合約，也將被重新檢討。

英國國防部一名發言人說：“英國政府已經清楚表達，中國在香港實施國安法，已對中英聯合聲明構成侵犯，直接威脅到香港人的人權和自由。”發言人續說：“有鑒疫情的影響，所有向香港人員提供的訓練計畫已被停止，當疫情結束之後，將重新檢討有關協議。”

此前，英國已經決定停止向香港出售群眾控制的器材，再加上現在又終止向香港警方提供軍事訓練，在在顯示英國軍方對海外提供軍事訓練的角色。

國防部在回覆工黨議員Sam Tarry的查詢時證實，英軍方類此的訓練合約，幾乎遍布全球多國政府。例如英國為菲律賓提供突擊隊的軍事訓練，並同時為中國和埃及的軍方人員提供訓練。此外，英國還為哈薩克斯坦、烏茲別克、巴基斯坦、斯里蘭卡、喀麥隆以及尼日利亞提供軍事人員訓練。

民間壓力團體“禁止軍火貿易”的負責人Andrew Smith說：“上述很多國家的軍方，都有劣跡斑斑的人權記錄，並且還為殘暴和鎮壓的法律賣命。加強與這些軍方的合作，英國等同他們肆虐的幫兇。”

英國同時與阿聯酋、沙特阿拉伯、阿曼以及巴林簽有軍事訓練合約。巴林人權與民主學會的主任Sayed Ahmed Alwadaei說：“英國除了向巴林出售先進武器，包括最近的一艘軍艦，還為巴林的宗教派別軍方提供全面的訓練，使得英國需要為中東情勢的不穩負上責任。”

報道指出，英國向外國提供軍事訓練，其中26個政府被美國智庫自由之家評為“不自由”的國家。

英國影子內閣國際貿易大臣Emily Thornberry說：“我們的軍方是優異與專業的國際標準，難免其他國家的軍方都希望來到這裡接受他們的訓練。但如果這些國家涉及從事殘暴的鎮壓，例如正在葉門以及利比亞發生的內戰，又或者喀麥隆和菲律賓對付自己的人民，我們都有道德上的責任，防止這些技術和戰略成為他們用來對付無辜人民的工具。”