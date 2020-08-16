香港擬即將進行全民檢測病毒 或需輸入大陸600員協助

根據蘋果日報和南華早報報道，香港當局已準備好為全民進行武漢首先爆發的新冠狀病毒測試，南早的報道指出，全民測試最早甚至可能在本周開始。在此同時，截至星期六（15日）為止，香港確診個案數字已從三位數字下跌到連續第13日的雙位數字。

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據蘋果日報報道，獲政府“欽點”進行檢測的其中一間化驗所華大基因香港“火眼實驗室”，其前線總指揮曹蘇傑接受新華社訪問時表示，若以混合檢測方式，每日檢測量可增至50萬，並需要600名檢測人員、以每日三班輪流工作。他承認在港推薦市民自行採集咽喉樣本方式，準確度不及大陸由醫護為市民採集咽喉或鼻咽拭子樣本。

有資深化驗業界人士表示， 現時香港有約3500名一級及二級化驗師，估計當中數百人曾接受基因檢測的訓練，但他們本身已有工作，相信難以再在本港人力市場上，聘請數百名檢測人員。大陸化驗人員系統與香港不同，未知所指的600名檢測人員，是否指一級及二級化驗師。

國家衞健委早前表示，首支“內地核酸檢測支援隊”只有60名臨床檢驗技術人員，由廣東省衞生健康委從省內20多間公立醫院選派，而當中的7人“先遣隊”已於上周來港。

香港醫務化驗師協會會長練永強表示，難以在本港市場上找到所有的數百名檢測人員，相信要在其他地方安排人手來港。核酸檢測對實驗室環境有嚴格要求，擔心現時倉促設立臨時實驗室，於短時間內大量檢測及涉及大量人手，“600人分3更，每更成200人”，會影響化驗準確度，導致錯誤結果比率上升。

政府發言人晚上表示，有逼切需要於最短時間內開展大規模檢測，經商討後，業界認為香港曾受訓及有經驗的化驗人員不足以應付計畫，故認為有必要邀請大陸檢測人員來港，並獲臨時豁免在港從事醫務化驗工作的註冊要求。

食衞局局長陳肇始於面書發帖文，她與創科局局長薛永恆15日到中山紀念公園體育館，參觀“臨時氣膜火眼實驗室”的搭建情況，指16個氣膜實驗室大致準備就緒，符合第二級生物安全水平，採取感染控制措施，不會影響附近民居及環境。全民自願檢測計畫希望儘早識別受感染人士，尤其是沒病徵而帶病毒的“隱形患者”，務求切斷社會區傳播鏈，更有效控制疫情。

不過有微生物學家批評，大陸以醫護人員為市民採集咽喉樣本，在明知會影響準確度下，在香港卻推薦要市民自行採集咽喉樣本，是置香港市民健康於不顧，及大大削弱檢測成效，特區政府也必須負責。

醫管局員工陣線主席余慧明表示，觀乎整個全民自願檢測及建方艙醫院等計畫，政府只是以防疫為借口安排大陸不同的人，來港執行任務，非真正的防疫政策，“何時來，來多久，需要什麼資格，全不知道”。